AFP: Z plynovodu Nord Stream 2 už neuniká plyn

Berlín 2. októbra (TASR) - Z plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori už neuniká plyn. V noci na nedeľu to uviedol hovorca prevádzkovateľa Ulrich Lissek, podľa ktorého sa vyrovnal tlak medzi plynom v plynovode a vodou. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a agentúry AFP.



"Tlak vody viac-menej uzavrel plynovod, tak sa plyn vnútri nemôže dostať von," vysvetlil Lissek. Dodal, že "podľa všetkého sa v plynovode stále nachádza plyn".



Na otázku AFP, o koľko plynu približne ide, Lissek uviedol, že to je "otázka za milión".



Podmorskými plynovodmi Nord Stream 1 a Nord Stream 2 mal prúdiť zemný plyn z Ruska do Nemecka: pred incidentom však neboli v prevádzke – Nord Stream 1 Rusko odstavilo na konci augusta a druhý nebol pre vojnu na Ukrajine ani spustený do prevádzky.



V priebehu týždňa zaznamenali na plynovodoch úniky na štyroch miestach potrubí, ktoré sú položené na dne Baltského mora v hĺbke asi 80 metrov. Úniky spôsobili veľký výbuch. Plynovody síce nefungovali, ale bol v nich natlakovaný plyn.



Incidenty začali vyšetrovať úrady vo Švédsku, v Dánsku i Nemecku. V stredu sa k nim pridalo aj Rusko. Viacero krajín v súvislosti s únikmi plynu hovorí o sabotáži.



Plynovody Nord Stream sa v posledných mesiacoch stali stredobodom geopolitického napätia, keď Rusko prerušilo dodávky do Európy.