VYŠE MILIÓNA NAKAZENÝCH: Taký je priemerný denný prírastok na svete

Na snímke ochranné rúško odhodené na zemi na historickom námestí Römerberg v nemeckom Frankfurte nad Mohanom 29. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 30. decembra (TASR) - Priemerný denný prírastok počtu prípadov nákazy koronavírusom vo svete počas uplynulého týždňa prekročil hranicu jedného milióna. Stalo sa tak po prvý raz od vypuknutia pandémie, informovala vo štvrtok agentúra AFP.V týždni od 23. do 29 decembra bolo vo svete celkovo nahlásených 7,3 milióna nových infekcií - teda v priemere 1.045.000 denne. Ide o výrazný nárast oproti predchádzajúcemu rekordu z obdobia od 23. do 29. apríla - kedy pribúdalo každý deň v priemere 817.000 nových prípadov.Súčasné rekordné prírastky súvisia so šírením vysokonákazlivého koronvírusového variantu omikrom. Celkový počet nových infekcií vo svete počas uvedeného sedemdňového obdobia vzrástol oproti predchádzajúcemu týždňu o 44 percent.Až 85 percent nových prípadov bolo zaznamenaných v Európe, kde sa omikron momentálne šíri vôbec najrýchlejšie na svete. Miera nákazy stúpa aj v USA a Kanade, zatiaľ čo v Ázii klesá.Posledné tri týždne celosvetovo klesá počet úmrtí, v uvedenom sedemdňovom období v súvislosti s covidom zomrelo každý deň v priemere 6400 osôb, o šesť percent menej ako týždeň predtým Rekordných 14.800 úmrtí za deň bolo vo svete zaznamenaných medzi 20. a 26. januárom tohto roku.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila v stredu, že "vlna cunami" ľudí infikovaných koronavírusovými variantmi omikron a delta zvýši nápor na zdravotnícke systémy, ktoré sú už teraz na pokraji svojich možností.