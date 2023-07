AFP: Útok na Krymský most bol špeciálnou operáciou ukrajinských síl

Kyjev 17. júla (TASR) - Útok na Krymský most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym údajne uskutočnilo ukrajinské námorníctvo a Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU). Pre agentúru AFP to v pondelok povedal zdroj z prostredia ukrajinských bezpečnostných zložiek. Rusko opísalo útok, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia, ako "teroristický čin" a tiež z neho obvinilo ukrajinské jednotky. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Dnešný útok na Krymský most bol špeciálnou operáciou SBU a námorníctva," povedal nemenovaný zdroj. Dodal tiež, že pri útoku boli použité vodné drony.



Ruská vyšetrovacia komisia potvrdila, že pri útoku prišli o život dvaja civilisti – muž a žena, ktorí išli po moste autom. Ich maloletá dcéra utrpela zranenia.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v príspevku na sociálnych sieťach uviedla, že "útok na Krymský most uskutočnil kyjevský režim".



K útoku na Krymský most došlo v noci na pondelok. Stránka "Správy z Kerča Krymu Ruska" na ruskej sociálnej sieti VKontakte informovala o dvoch výbuchoch, ku ktorým malo dôjsť o 03.04 h a 03.20 h miestneho času a bolo ich počuť v rôznych častiach mesta Kerč ležiaceho na Kryme.



Ruskojazyčné vysielanie stanice BBC následne informovalo, že doprava na moste bola z "dôvodu núdzovej situácie" pozastavená. Kremľom dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov na svojom účte v aplikácie Telegram uviedol, že orgány činné v trestnom konaní a všetky zodpovedné úrady na prípade pracujú.



Približne 19 kilometrov dlhý Krymský (Kerčský) most bol vážne poškodený už pri výbuchu 8. októbra 2022. Koncom mája sa k tomuto útoku prvýkrát prihlásila ukrajinská tajná služba.