< sekcia Zahraničie
AFP: Zdržaní aktivisti z flotily vystúpili na Kréte
Autor TASR
Atény 1. mája (TASR) - Desiatky aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorí sa s humanitárnou pomocou plavili do Pásma Gazy a vo štvrtok ich zadržali izraelské sily v medzinárodných vodách, v piatok vystúpili na gréckom ostrove Kréta. Informoval o tom novinár agentúry AFP, píše TASR.
V sprievode gréckej pobrežnej stráže nastúpilo približne 175 aktivistov do štyroch autobusov, ktoré ich viezli do bližšie nešpecifikovaného mesta. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí skôr uviedlo, že vo štvrtok zadržalo vyše 20 lodí s približne 175 aktivistami. Podľa organizátorov sa na palubách nachádzalo 211 ľudí.
„Osoby prevezené z lodí flotily na izraelské plavidlo budú v najbližších hodinách vyložené na gréckej pláži v spolupráci s gréckou vládou,“ napísal vo štvrtok neskoro večer izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na platforme X. Zároveň sa poďakoval Grécku „za ochotu prijať členov flotily“.
Viacero európskych vlád, ktorých štátni príslušníci sa nachádzali medzi zadržanými, vyzvalo Izrael, aby aktivistov prepustil, a jeho konanie považuje za hrubé porušenie medzinárodného práva. Spojené štáty, naopak, podporili izraelské orgány a flotilu označili za „divadlo“.
„Spojené štáty očakávajú, že všetci naši spojenci... podniknú rozhodné kroky proti tomuto bezvýznamnému politickému divadlu a odmietnu poskytnúť prístup do prístavov, kotvenie, odchod či tankovanie plavidlám, ktoré sú súčasťou flotily,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.
Cieľom flotily je podľa organizátorov prelomiť blokádu Pásma Gazy a dopraviť humanitárnu pomoc na palestínske územie. Prístup je totižto naďalej vo veľkej miere obmedzený napriek krehkému prímeriu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
