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AFP: Zelenskyj je v Španielsku, bude hovoriť so Sánchezom a ďalšími
V Madride sa na dvojdňovom summite stretáva 22-členná skupina krajín s úradnými jazykmi španielčina a portugalčina.
Autor TASR
Madrid 4. novembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v stredu do Madridu, kde bude rokovať so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a ďalšími lídrami na Iberoamerickom summite. S odvolaním sa na zdroje zo španielskej vlády o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
V Madride sa na dvojdňovom summite stretáva 22-členná skupina krajín s úradnými jazykmi španielčina a portugalčina. Väčšina ide o Latinskú Ameriku, kde podpora Ukrajiny počas ruskej invázie rozdeľuje verejnú mienku.
Po štvrtkovom konci summitu sa Zelenskyj stretne so Sánchezom a viacerými ďalšími lídrami a budú hovoriť o situácii na Ukrajine, globálnych dôsledkoch ruskej agresie a výzvach pre medzinárodný mier a bezpečnosť, uviedli zdroje.
Nešpecifikovali mená predstaviteľov, s ktorými sa stretne ukrajinský prezident. Prítomní sú sú pravicoví prezidenti Argentíny a Čile, Javier Milei a José Antonio Kast, aj bolívijnský konzervatívny prezident Rodrigo Paz.
Sánchez je od začiatku vojny v roku 2022 dôrazným podporovateľom Kyjeva a prijme Zelenského vo svojej oficiálnej rezidencii, aby „potvrdil podporu Španielska pre Ukrajinu“, doplnili zdroje.
Ukrajina, Rusko a Spojené štáty nedávno potvrdili, že ich vyjednávači sa stretnú 10. a 11. novembra v Abú Zabí na prvých rozhovoroch všetkých troch strán od februára.
Zelenskyj v utorok na návšteve Berlína vyjadril nádej, že to otvorí cestu pre jeho stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý takúto schôdzku opakovane odmieta.
V Madride sa na dvojdňovom summite stretáva 22-členná skupina krajín s úradnými jazykmi španielčina a portugalčina. Väčšina ide o Latinskú Ameriku, kde podpora Ukrajiny počas ruskej invázie rozdeľuje verejnú mienku.
Po štvrtkovom konci summitu sa Zelenskyj stretne so Sánchezom a viacerými ďalšími lídrami a budú hovoriť o situácii na Ukrajine, globálnych dôsledkoch ruskej agresie a výzvach pre medzinárodný mier a bezpečnosť, uviedli zdroje.
Nešpecifikovali mená predstaviteľov, s ktorými sa stretne ukrajinský prezident. Prítomní sú sú pravicoví prezidenti Argentíny a Čile, Javier Milei a José Antonio Kast, aj bolívijnský konzervatívny prezident Rodrigo Paz.
Sánchez je od začiatku vojny v roku 2022 dôrazným podporovateľom Kyjeva a prijme Zelenského vo svojej oficiálnej rezidencii, aby „potvrdil podporu Španielska pre Ukrajinu“, doplnili zdroje.
Ukrajina, Rusko a Spojené štáty nedávno potvrdili, že ich vyjednávači sa stretnú 10. a 11. novembra v Abú Zabí na prvých rozhovoroch všetkých troch strán od februára.
Zelenskyj v utorok na návšteve Berlína vyjadril nádej, že to otvorí cestu pre jeho stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý takúto schôdzku opakovane odmieta.