AFP: Zelenskyj na rokovania s Ruskom osobne nepôjde, vyšle delegáciu

Kyjev/Ankara/Istanbul 15. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyšle delegáciu na priame rokovania s Ruskom do tureckého Istanbulu, o jej zložení sa rozhoduje v týchto chvíľach, povedal pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ ukrajinskej vlády. Samotný Zelenskyj, ktorý dve a pol hodiny rokoval v Ankare s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, do Istanbulu podľa tohto zdroja nepôjde. Vedením ukrajinskej delegácie medzičasom Zelenskyj poveril ministra obrany Rustema Umerova, píše TASR.



Zelenskyj svoju účasť na rozhovoroch s ruskou stranou už predtým podmienil tým, že sa stretne iba so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktorý priame rusko-ukrajinské rokovania navrhol.



Ako však vyplýva zo stredajšieho vyhlásenia Kremľa, Putin sa na rokovaniach nezúčastní, namiesto toho vyslal do Istanbulu delegáciu, ktorú vedie Vladimir Medinskij, hlavný ruský vyjednávač aj počas mierových rokovaní pred troma rokmi.



„Rusko je pripravené obnoviť proces rokovaní v Istanbule a prípadné kompromisy. Panuje pracovná nálada,“ povedal Medinskij, ktorého citovala agentúra TASS. Podľa nej sa chystá dať o 16.30 h SELČ vyhlásenie na ruskom konzuláte v Istanbule.



Okrem Medinského je v ruskej delegácii podľa Kremľa aj námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin, námestník ministra obrany Alexandr Fomin a riaditeľ ruskej vojenskej rozviedky GRU Igor Kosťukov. Okrem nich je na zozname členov delegácie podľa TASS niekoľko expertov.



Zelenskyj po rokovaniach s Erdoganom povedal, že hoci na rozhovory v Turecku vybral „delegáciu na najvyššej úrovni“, teraz, keď Rusko vyslalo len tím na nižšej úrovni, nevyšle všetkých jej členov. Podľa jeho slov ju povedie Umerov, ktorého budú sprevádzať vojenskí a spravodajskí dôstojníci.