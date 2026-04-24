AFP: Zelenskyj navštívi Saudskú Arábiu a stretne sa s korunným princom
Zelenskému sa podarilo prehĺbiť vzťahy s viacerými štátmi Perzského zálivu.
Autor TASR
Kyjev 24. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívi v piatok Saudskú Arábiu, kde bude rokovať s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Pre agentúru AFP to potvrdil vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, píše TASR.
Zelenskému sa podarilo prehĺbiť vzťahy s viacerými štátmi Perzského zálivu uprostred americko-izraelského konfliktu s Iránom a uzavrel viacero obranných dohôd - aj s Rijádom - zameraných na odovzdanie skúseností Kyjeva v oblasti zostreľovania dronov, ktoré Ukrajina nadobudla počas viac ako štyri roky trvajúcej vojny s Ruskom.
Kyjev taktiež vyslal desiatky svojich vojenských špecialistov a prostriedkov na zachytávanie dronov do viacerých krajín regiónu, kde boli nasadené na zostreľovanie prilietajúcich dronov z Iránu.
Počas marcovej návštevy Saudskej Arábie Zelenskyj povedal, že obe strany „dosiahli dôležitú dohodu“ v oblasti protivzdušnej obrany. Dohoda predpokladá desaťročnú spoluprácu v oblasti obrany, vrátane zriadenia spoločných výrobných liniek, spresnil Zelenskyj po poslednej návšteve.
