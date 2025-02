AFP: Zelenskyj nie je pripravený podpísať dohodu s USA o surovinách

Kyjev 22. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "nie je pripravený" podpísať dohodu, ktorá by Spojeným štátom sprístupnila veľké množstvo ukrajinských prírodných zdrojov. S odvolaním na ukrajinský zdroj o tom informuje agentúra AFP, píše TASR.



Americký prezident Donald Trump, ktorý počas predvolebnej kampane kritizoval rozsiahlu americkú pomoc Ukrajine, nedávno vyhlásil, že výmenou za americkú podporu chce od Ukrajiny nerastné suroviny v hodnote 500 miliárd dolárov (482 miliárd eur).



Agentúra Reuters vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje informovala, že Trump chce dohodu uzavrieť skôr, než by potenciálne schválil ďalšiu vojenskú pomoc pre Kyjev alebo než by pokročili rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení takmer tri roky trvajúceho konfliktu.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz v piatok vyhlásil, že Kyjev dohodu o nerastných surovinách podpíše v najbližšej dobe. Podoba navrhovanej dohody nebola zverejnená.



"V podobe, v akej je návrh teraz, ho prezident nie je pripravený akceptovať, stále sa usilujeme urobiť zmeny a pridať konštruktivitu," povedal ukrajinský zdroj blízky tejto záležitosti. "V dohode nie sú žiadne americké záväzky týkajúce sa záruk alebo investícií, všetko je v nej veľmi vágne a chcú od nás získať 500 miliárd dolárov," pokračoval zdroj.



"Čo je to za partnerstvo? ... A prečo musíme dať 500 miliárd dolárov, neexistuje na to odpoveď," dodal. Ukrajina podľa tohto nemenovaného zdroja predložila úpravy.



Ukrajina požaduje od USA bezpečnostné záruky ako súčasť akejkoľvek dohody o nerastných surovinách, píše AFP.



Zelenskyj minulý týždeň oznámil, že zablokoval dohodu, ktorá by USA sprístupnila veľké množstvo ukrajinských prírodných zdrojov výmenou za pokračujúcu podporu Kyjeva. Podľa prezidenta sa nemôže dohoda uzavrieť vzhľadom na to, že Kyjevu neposkytuje "bezpečnostné záruky".