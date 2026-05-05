Utorok 5. máj 2026
AFP: Zelenskyj pricestoval do Bahrajnu na rokovania o bezpečnosti

Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelensky. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Manáma 5. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok pricestoval do Bahrajnu na rokovania o „bezpečnostnej spolupráci“. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na zdroj z ukrajinskej delegácie, píše TASR.

„Pristáli sme. Cieľom návštevy je bezpečnostná spolupráca,“ uviedol anonymný zdroj bez uvedenia ďalších podrobností. Agentúra pripomína, že podľa Kyjeva požiadalo Ukrajinu o pomoc pri zostreľovaní iránskych dronov a rakiet od začiatku vojny na Blízkom východe niekoľko krajín Perzského zálivu.

Zelenskyj sa v pondelok zúčastnil na summite lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane. Stretol sa v rámci neho s viacerými svetovými lídrami, okrem iného aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom.
