AFP:G7 sľubuje Ukrajine dlhodobé dodávky zbraní,aby bránila pred Rusko

Vilnius 12. júla (TASR) - Krajiny skupiny G7 plánujú Kyjevu dodávať moderné vybavenie pre ukrajinskú armádu v rámci dlhodobých bezpečnostných záväzkov. Vyplýva to z deklarácie, do ktorej v stredu nahliadli agentúry DPA a AFP, informuje TASR.



Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko budú Ukrajine poskytovať "trvalú" vojenskú podporu, aby jej pomohli v boji proti inváznym silám Ruska.



"Každý z nás bude pracovať s Ukrajinou na špecifických, bilaterálnych, dlhotrvajúcich záväzkoch a opatreniach smerujúcich k zaisteniu udržateľnej sily schopnej brániť Ukrajinu teraz a odstrašiť ruskú agresiu v budúcnosti," uvádza sa podľa AFP v deklarácii.



Text dokumentu kladie dôraz predovšetkým na vzdušnú obranu, delostrelectvo, zbrane dlhého dosahu, ozbrojené vozidlá a iné dôležité schopnosti, ako je boj vo vzduchu. Sľubujú jej tiež moderné vybavenie určené na použitie na zemi, vo vzduchu a na mori.



V prípade "budúceho ruského útoku" poskytnú krajiny G7 Ukrajine rýchlo vojenskú i finančnú pomoc. Okrem toho sa budú zaoberať aj uvalením ekonomických sankcií a iných postihov v prípade, ak Rusko začne po konci súčasného konfliktu ďalšiu vojnu.



Plán G7 má Ukrajine poskytnúť uistenie, že nezostane sama po tom, čo lídri Severoatlantickej aliancie dali na prebiehajúcom summite vo Vilniuse najavo, že jej vstup do NATO ešte stále čelí značným prekážkam. Krajiny NATO sú obozretné pri dávaní konkrétnych sľubov Ukrajine súvisiacich s jej členstvom, pretože sa obávajú, že by tak Západ vtiahli do vojny s Ruskom, píše AFP.