AFP:Hamas tvrdí, že v novom návrhu Izraela na prímerie nevidí problémy

Jeruzalem 29. apríla (TASR) – Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu uviedlo, že nevidí žiadny vážny problém v najnovšom návrhu Izraela na dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Delegácia islamistického hnutia pricestuje v pondelok do Egypta, aby odovzdala svoju odpoveď na izraelský návrh, uviedol pre AFP vysokopostavený predstaviteľ Hamasu.



"Atmosféra je pozitívna, pokiaľ nie sú nové izraelské prekážky," povedal predstaviteľ pod podmienkou anonymity. "V pripomienkach a otázkach, ktoré predložil Hamas k obsahu návrhu, nie sú uvedené žiadne vážne problémy," dodal zdroj.



Izraelská vláda je pod silným tlakom zahraničných spojencov, aby dosiahla dohodu o prímerí vo vojne v Pásme Gazy, ktorá podľa humanitárnych organizácií priviedla túto palestínsku enklávu na pokraj hladomoru a vyvolala obavy z rozšírenia konfliktu.



Protestujúci v Izraeli žiadajú, aby vláda zaistila oslobodenie rukojemníkov, ktorých militanti uniesli do Gazy pri svojom útoku zo 7. októbra minulého roka, ktorý vojnu vyvolal.



Egypt, Katar a USA sa snažia sprostredkovať nové prímerie od týždňového zastavenia bojov z vlaňajšieho novembra, počas ktorého Hamas prepustil 80 izraelských rukojemníkov výmenou za 240 Palestínčanov z izraelských väzníc.



Diplomatické snahy sa v posledných dňoch zintenzívnili. Egypt tento týždeň poslal svoju delegáciu do Izraela, aby oživila uviaznuté rozhovory.



Americký web Axios s odvolaním sa na dvoch izraelských predstaviteľov informoval, že najnovší izraelský návrh počíta s ochotou diskutovať o "obnovení udržateľného pokoja" v Pásme Gazy, keď dôjde k prepustenie zvyšných rukojemníkov.



Izraelskí predstavitelia podľa Axiosu prvýkrát v priebehu takmer sedem mesiacov trvajúcej vojny naznačili, že sú otvorení rokovať o jej ukončení.



Nemenovaný predstaviteľ Hamasu pre AFP zase povedal, že hnutie je otvorené "pozitívnej" diskusii o novom návrhu a "chce dosiahnuť dohodu, ktorá zaručí trvalé prímerie, slobodný návrat vysídlených osôb, prijateľnú dohodu o výmene (zajatcov) a ukončenie obliehania".