AFP:Počas vojny na Ukrajine zahynuli desaťtisíce vojakov aj civilistov

Paríž 12. februára (TASR) - Počas takmer dvoch rokov ruskej vojny na Ukrajine od 24. februára 2022 zahynulo na území Ukrajiny najmenej 10.000 civilistov. Na oboch stranách konfliktu zároveň zahynuli desaťtisíce vojakov. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry AFP.



Úrad OSN pre ľudské práva v januári uviedol, že od začiatku ruskej invázie zaznamenal na Ukrajine úmrtia 10.382 civilistov a ďalších 19.659 utrpelo zranenia. Takmer 8000 obetí zahynulo na území, ktoré ovláda Ukrajina, a vyše 2000 zahynulo v Ruskom okupovaných oblastiach.



Od vlaňajšieho decembra do januára sa počet civilných obetí výrazne zvýšil v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, čím sa zvrátil trend znižovania ich počtu, dodal úrad OSN.



Predstaviteľ z ukrajinskej štátnej polície zároveň koncom januára uviedol, že na Ukrajinou ovládanom území zaznamenali takmer 10.000 civilných obetí, 7000 nezvestných a 11.000 zranených.



Ukrajinské orgány však uvádzajú, že tisíce ďalších civilistov zahynuli počas obliehania juhoukrajinského mesta Mariupol v prvých mesiacoch vojny. Podľa nemenovaného predstaviteľa z radnice tohto mesta je tam v masových hroboch pochovaných najmenej 25.000 civilistov.



Ruský web 7x7 zároveň uvádza, že na území Ruska prišlo o život najmenej 138 civilistov.



AFP upozornila, že nie je možné určiť presný počet obetí, pretože obe strany poskytujú len málo informácií o svojich stratách, aby nepodkopali morálku vojakov aj širšej verejnosti. Armády oboch strán nezverejňujú ani údaje o počte vlastných vojenských obetí.



Denník The New York Times vlani v auguste s odvolaním sa na odhady amerických predstaviteľov uviedol, že na ukrajinskej strane zahynulo počas vojny 70.000 vojakov a zranenia utrpelo 100.000 až 120.000 ďalších. Na ruskej strane údajne došlo k približne 120.000 obetiam a 170.000 až 180.000 vojakov utrpelo zranenia.



Britský minister ozbrojených síl James Heappey koncom januára odhadol, že na ruskej strane je vyše 350.000 obetí a zranených. Ukrajinská armáda vo štvrtok odhadla počet mŕtvych a zranených na ruskej strane od začiatku invázie na 392.000.



Kyjev nešpecifikoval, či tento počet zahŕňa iba straty z ruskej armády, alebo aj proruských separatistov a ruskú žoldniersku skupinu vagnerovci.



Posledné oficiálne údaje o vojenských obetiach pochádzajú z roka 2022. Ruský minister obrany Sergej Šojgu vtedy v septembri uviedol, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 5937 ruských vojakov. Ukrajinská vláda zase vlani v auguste uviedla, že o život prišlo už 9000 ukrajinských vojakov.