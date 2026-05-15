AFP:Stretnutie Trumpa a Siho poznačili incidenty, dary skončili v koši
Tento summit bol vždy stretnutím lídrov dvoch superveľmocí, ktoré majú dlhú históriu vzájomného podozrievania sa.
Berlín 15. mája (TASR) - Členovia americkej delegácie a novinári sprevádzajúci prezidenta Donalda Trumpa na návšteve Pekingu museli pred vstupom do lietadla Air Force One pre bezpečnosť zahodiť jednorazové telefóny a všetky predmety, ktoré dostali od čínskej strany. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Zatiaľ čo Trump a jeho náprotivok Si Ťin-pching pred kamerami a fotoaparátmi oslavovali svoje priateľstvo, medzi americkými a čínskymi bezpečnostnými službami panovala menej vľúdna atmosféra. Napätie sa počas návštevy neustále stupňovalo a situáciu poznačilo niekoľko incidentov.
Vzájomná nedôvera sa prejavila, keď americkí predstavitelia prinútili členov delegácie a novinárov, ktorí nastupovali do prezidentského špeciálu, aby odovzdali všetky odznaky a prívesky, ktoré im venovali čínski hostitelia. Spolu s jednorazovými telefónmi boli zhabané predmety vyhodené do koša pri nástupných schodoch do lietadla, uviedla francúzska agentúra, ktorej spravodajcu sa bezpečnostné opatrenia priamo dotkli.
Tento summit bol vždy stretnutím lídrov dvoch superveľmocí, ktoré majú dlhú históriu vzájomného podozrievania sa. A keďže súperia o nadvládu bez toho, aby skĺzli do konfliktu, obe strany svoju špionáž a kontrašpionáž povýšili na novú úroveň, píše AFP. V Pekingu sa to podľa nej miestami podobalo hromadnej paranoji.
Americkým predstaviteľom a novinárom, ktorí cestovali do Číny, aby informovali o stretnutí prezidentov, bolo odporučené, aby v záujme bezpečnosti používali telefóny a laptopy, ktorých obsah sa dá po návrate do USA vymazať alebo ktorých sa vedia jednoducho zbaviť.
Napätie sa okrem toho prejavilo aj priamo v Pekingu, kde sa podľa AFP zdalo, že zástupcovia USA a Číny vedú svoj vlastný súboj superveľmocí.
Pozornosť médií upútali predovšetkým dva incidenty. Jedným z nich bola situácia, keď počas Trumpovej a Siho návštevy v Chráme nebies Číňania dočasne bránili Američanom v presune.
„Sme v kolóne s prezidentom. Nerozumiete tomu?“ povedal jeden z prítomných reportérov. Čínsky predstaviteľ mu odkázal, že „bezpečnostné opatrenia našej strany vám to neumožňujú“. Situácia podľa AFP vyústila až do zvýšenia hlasu a americká skupina napokon odtlačila členov čínskeho tímu, aby sa dostala k svojim vozidlám v Trumpovej kolóne skôr, ako tá odišla.
„Americkí novinári, ideme,“ zahlásil predstaviteľ USA a zároveň ich vyzval, aby boli opatrní. „Do nikoho nestrkajte, nerobte to, čo oni urobili nám,“ uviedol zrejme v narážke na predchádzajúci incident vo Veľkej sále ľudu, kde jedna americká pracovníčka spadla a niekto jej stúpil na členok, keď sa obe strany snažili usmerniť novinárov, ktorí sa ponáhľali nakrútiť začiatok rokovaní medzi Trumpom a Sim.
K sporu medzi americkými a čínskymi predstaviteľmi došlo predtým aj v Chráme nebies. Počas horúceho dňa, takmer pol hodiny na slnku, sa úradníci hádali o tom, či by agent Tajnej služby USA, ktorá zaisťuje bezpečnosť prezidenta, mal mať povolené vniesť svoju zbraň do areálu. Čínska strana trvala na tom, že agent vstúpiť nemôže.
Vo vzťahoch medzi USA a Čínou sa často zdôrazňuje princíp reciprocity, osobitne v otázkach budovania dôvery a organizácie oficiálnych návštev. Tento prístup však v praxi nadobúda aj podobu „odplaty“. A keďže Trump a Si plánujú do konca roka 2026 ešte tri stretnutia vrátane avizovanej návštevy čínskeho prezidenta v USA, môže to znamenať pre ich tímy náročné obdobie, dodala AFP.
