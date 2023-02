Africa CDC: V Afrike nemajú okamžitý prístup k vakcínam proti cholere

Nairobi 2. februára (TASR) - Africké štáty s výskytom cholery nemajú "okamžitý prístup" k vakcínam proti tejto nákazlivej chorobe. Uviedol to vo štvrtok šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) Ahmed Ogwell. TASR informuje podľa agentúry AP.



Africa CDC spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou alianciou pre vakcíny a imunizáciu (GAVI) na spôsoboch, ako získať viac dávok vakcín. V súčasnosti ich je však nedostatok.



Africa CDC sa s dvoma miestnymi výrobcami snaží preskúmať, či je možné ich zariadenia použiť na výrobu vakcín proti cholere.



Väčšina nových prípadov cholery pochádza z Malawi. Za posledný týždeň tam zaznamenali 3577 nových prípadov a 111 úmrtí, uviedol Ogwell. Od začiatku roka 2023 v piatich afrických štátoch zaevidovali 27.300 nových prípadov cholery a 687 úmrtí.



WHO a jej partneri v októbri odporučili krajinám s prípadmi cholery, aby dočasne prešli z bežného dvojdávkového očkovacieho modelu na jednodávkový. Podľa expertov je aj jednodávkový model dostatočne účinný, otázkou je len, ako dlho ochrana jednou dávkou vakcíny vydrží.



Vysoký výskyt cholery je aj na Haiti a v Sýrii. WHO a partnerské agentúry spravujú zásoby vakcín proti cholere a prerozdeľujú do krajín, ktoré ich potrebujú.



Cholera je extrémne nákazlivé ochorenie, šíri sa najmä z kontaminovaných potravín alebo vody a spôsobuje silnú hnačku a vracanie. Môže sa šíriť v husto osídlených oblastiach bez fungujúcej kanalizačnej siete.