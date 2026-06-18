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Africa CDC: V KDR zomrelo na ebolu už viac ako 200 osôb
Smrtnosť eboly tak podľa Africa CDC predstavuje 23 percent.
Autor TASR
Addis Ababa 18. júna (TASR) - Epidémia eboly si v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyžiadala už 202 obetí, informovalo vo štvrtok Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Celkovo bolo v tejto stredoafrickej krajine potvrdených 875 prípadov nákazy. Smrtnosť eboly tak podľa Africa CDC predstavuje 23 percent.
„Znepokojujúci je pre nás stav vysledovania kontaktov,“ povedal lekár z Africa CDC Wessam Mankoula. „Vzhľadom na bezpečnostné problémy a ťažkú dostupnosť niektorých oblastí pre našich pracovníkov z Africa CDC, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rôznych partnerov... stále pozorujeme, že vysledovanie kontaktov je nedostatočné,“ zdôraznil.
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) tento týždeň varovala, že epidémia eboly v KDR, ktorá bola vyhlásená 15. mája, ešte nedosiahla svoj vrchol. Upozornila tiež, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Nákazu zaznamenali v provinciách Ituri a Južné a Severné Kivu. Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.
Celkovo bolo v tejto stredoafrickej krajine potvrdených 875 prípadov nákazy. Smrtnosť eboly tak podľa Africa CDC predstavuje 23 percent.
„Znepokojujúci je pre nás stav vysledovania kontaktov,“ povedal lekár z Africa CDC Wessam Mankoula. „Vzhľadom na bezpečnostné problémy a ťažkú dostupnosť niektorých oblastí pre našich pracovníkov z Africa CDC, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rôznych partnerov... stále pozorujeme, že vysledovanie kontaktov je nedostatočné,“ zdôraznil.
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) tento týždeň varovala, že epidémia eboly v KDR, ktorá bola vyhlásená 15. mája, ešte nedosiahla svoj vrchol. Upozornila tiež, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Nákazu zaznamenali v provinciách Ituri a Južné a Severné Kivu. Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.