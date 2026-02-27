< sekcia Zahraničie
AFRIČANIA NA UKRAJINE: Ghanský minister prezradil, koľko ich zlákali
Prípady svojich občanov zapojených do bojov na Ukrajine na strane Ruska v posledných týždňoch riešia viaceré africké štáty.
Autor TASR
Accra 27. februára (TASR) - Rozličné siete na obchodovanie s ľuďmi nalákali do vojny na Ukrajine aj 1780 Afričanov z 36 krajín. Po návšteve v Kyjeve to povedal ghanský minister zahraničných vecí Samuel Okudzeto Ablakwa, informovala v piatok agentúra AFP.
V skupine stoviek Afričanov, ktorých naverbovali bojovať na Ukrajine na strane Ruska, bolo aj 272 Ghančanov, z nich najmenej 55 v bojoch zahynulo. Dvaja ďalší padli na Ukrajine do zajatia.
Kenské úrady tento týždeň informovali o zadržaní muža spájaného s náborovou sieťou, cez ktorú do Ruska pod prísľubom kvalifikovanej práce vycestovalo viac ako 1000 Keňanov - skončili však po boku ruských vojakov na fronte na Ukrajine. Časť z nich sa podľa oficiálnych údajov stále nachádza na fronte, viacerí sú nezvestní alebo hospitalizovaní.
Africké vlády v reakcii na tieto zistenia posilňujú kontroly náborových agentúr a snažia sa diplomatickou cestou zabezpečiť návrat svojich občanov.
Moskva vyhlasuje, že cudzinci môžu vstúpiť do ruských ozbrojených síl, ak o to prejavia záujem. Obvinenia zo systematického zneužívania pracovných ponúk na vojenský nábor však odmieta.
