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Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
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Nová hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy: Akej celebrite patrí?

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Africká hudobníčka Angélique Kidjová (vľavo), prvá africká hudobníčka, ktorá získala hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, tancuje s Nafim Diabateom z hudobnej skupiny Max Percussion počas slávnostného ceremoniálu v Los Angeles v utorok 18. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Počas kariéry spolupracovala s mnohými významnými umelcami z celého sveta.

Autor TASR
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Los Angeles 19. augusta (TASR) - Päťnásobná držiteľka hudobných cien Grammy Angélique Kidjová sa v utorok stala prvou černošskou umelkyňou z Afriky, ktorej odhalili hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy, informovala agentúra AFP.

Kidjová sa narodila v Benine a počas viac ako 40-ročnej kariéry vydala 18 albumov. Časopis Time ju svojho času zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Britská stanica BBC ju nominovala medzi 50 najvýraznejších osobností Afriky a britský denník The Guardian ju zaradil medzi 100 najinšpiratívnejších ľudí sveta.

Harvey Mason Jr. z americkej hudobnej akadémie Recording Academy označil Kidjovú za „výnimočnú umelkyňu“, pretože zmenila globálnu hudobnú komunitu a jej „práca naďalej pripomína, že hudba je viac než len zábava – má schopnosť spájať“.



Dodal, že hviezda na Chodníku slávy je symbolom úspechov, ktoré Kidjová ako umelkyňa dosiahla. „Vaše dedičstvo však žije v ľuďoch, ktorých ste oslovili a inšpirovali, v bariérach, ktoré ste prekonali, a v spojeniach, ktoré ste vytvorili po celom svete,“ uviedol Harvey Mason Jr.

Herec Willem Dafoe vyzdvihol obrovskú energiu, ktorú Kidjová prejavuje na pódiu. „Bezpochyby je to najpracovitejšia žena v šoubiznise,“ dodal. Ešte pôsobivejšia je však podľa neho Kidjovej oddanosť humanitárnej práci prostredníctvom nadácie Batonga Foundation, ktorá sa snaží posilňovať postavenie dievčat a mladých žien v Afrike.

Táto speváčka, autorka piesní, herečka a choreografka žila vo Francúzsku a neskôr v Spojených štátoch. Je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej africkej hudby. Vo svojej tvorbe spája africké hudobné tradície s popom, jazzom, funkom, rockom a world music. Počas kariéry spolupracovala s mnohými významnými umelcami z celého sveta.
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