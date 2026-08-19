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Nová hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy: Akej celebrite patrí?
Počas kariéry spolupracovala s mnohými významnými umelcami z celého sveta.
Autor TASR
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Los Angeles 19. augusta (TASR) - Päťnásobná držiteľka hudobných cien Grammy Angélique Kidjová sa v utorok stala prvou černošskou umelkyňou z Afriky, ktorej odhalili hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy, informovala agentúra AFP.
Kidjová sa narodila v Benine a počas viac ako 40-ročnej kariéry vydala 18 albumov. Časopis Time ju svojho času zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Britská stanica BBC ju nominovala medzi 50 najvýraznejších osobností Afriky a britský denník The Guardian ju zaradil medzi 100 najinšpiratívnejších ľudí sveta.
Harvey Mason Jr. z americkej hudobnej akadémie Recording Academy označil Kidjovú za „výnimočnú umelkyňu“, pretože zmenila globálnu hudobnú komunitu a jej „práca naďalej pripomína, že hudba je viac než len zábava – má schopnosť spájať“.
Dodal, že hviezda na Chodníku slávy je symbolom úspechov, ktoré Kidjová ako umelkyňa dosiahla. „Vaše dedičstvo však žije v ľuďoch, ktorých ste oslovili a inšpirovali, v bariérach, ktoré ste prekonali, a v spojeniach, ktoré ste vytvorili po celom svete,“ uviedol Harvey Mason Jr.
Herec Willem Dafoe vyzdvihol obrovskú energiu, ktorú Kidjová prejavuje na pódiu. „Bezpochyby je to najpracovitejšia žena v šoubiznise,“ dodal. Ešte pôsobivejšia je však podľa neho Kidjovej oddanosť humanitárnej práci prostredníctvom nadácie Batonga Foundation, ktorá sa snaží posilňovať postavenie dievčat a mladých žien v Afrike.
Táto speváčka, autorka piesní, herečka a choreografka žila vo Francúzsku a neskôr v Spojených štátoch. Je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej africkej hudby. Vo svojej tvorbe spája africké hudobné tradície s popom, jazzom, funkom, rockom a world music. Počas kariéry spolupracovala s mnohými významnými umelcami z celého sveta.
Kidjová sa narodila v Benine a počas viac ako 40-ročnej kariéry vydala 18 albumov. Časopis Time ju svojho času zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Britská stanica BBC ju nominovala medzi 50 najvýraznejších osobností Afriky a britský denník The Guardian ju zaradil medzi 100 najinšpiratívnejších ľudí sveta.
Harvey Mason Jr. z americkej hudobnej akadémie Recording Academy označil Kidjovú za „výnimočnú umelkyňu“, pretože zmenila globálnu hudobnú komunitu a jej „práca naďalej pripomína, že hudba je viac než len zábava – má schopnosť spájať“.
Dodal, že hviezda na Chodníku slávy je symbolom úspechov, ktoré Kidjová ako umelkyňa dosiahla. „Vaše dedičstvo však žije v ľuďoch, ktorých ste oslovili a inšpirovali, v bariérach, ktoré ste prekonali, a v spojeniach, ktoré ste vytvorili po celom svete,“ uviedol Harvey Mason Jr.
Herec Willem Dafoe vyzdvihol obrovskú energiu, ktorú Kidjová prejavuje na pódiu. „Bezpochyby je to najpracovitejšia žena v šoubiznise,“ dodal. Ešte pôsobivejšia je však podľa neho Kidjovej oddanosť humanitárnej práci prostredníctvom nadácie Batonga Foundation, ktorá sa snaží posilňovať postavenie dievčat a mladých žien v Afrike.
Táto speváčka, autorka piesní, herečka a choreografka žila vo Francúzsku a neskôr v Spojených štátoch. Je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej africkej hudby. Vo svojej tvorbe spája africké hudobné tradície s popom, jazzom, funkom, rockom a world music. Počas kariéry spolupracovala s mnohými významnými umelcami z celého sveta.