Africká únia nasadí do Sahelu 3000 vojakov

Addis Abeba 27. februára (TASR) - Africká únia (AÚ) vo štvrtok potvrdila, že pripravuje dočasné nasadenie 3000 vojakov do západoafrického regiónu Sahel, aby bojovali proti "teroristickým skupinám". Informovala o tom agentúra AFP.



"Myslím si, že toto rozhodnutie bolo prijaté, pretože, ako vidíme, a ako viete aj sami rozoznať, že hrozba sa stupňuje a stáva sa čoraz komplexnejšou," povedal šéf mierovej a bezpečnostnej komisie AÚ Smail Chergui. Rozhodnutie podľa neho padlo na sumite AÚ začiatkom mesiaca.



G5 Sahel je názov organizácie regionálnej spolupráce, zahŕňajúci Mauritániu, Mali, Burkinu Faso, Niger a Čad. Pôsobí tam 5000 spojeneckých vojakov. Tento región je centrom boja proti džihádistickým skupinám, ku ktorým patrí Islamský štát vo väčšej Sahare (ISIS-GS). Ďalším regionálnym blokom v západnej Afrike je ECOWAS.



Francúzsko má v sahelskom regióne v rámci misie Barkhane nasadených približne 4500 vojakov.



Pôvodne regionálna vzbura, ktorá sa začala v severnom Mali v roku 2012, sa rozšírila do stredu krajiny a do susedných krajín ako Burkina Faso a Niger. V oblasti Sahelu došlo koncom roka 2019 opäť k prudkému nárastu útokov islamistov, pri ktorých prišli o život desiatky vojakov.