Africká únia neuzná paralelnú vládu Sudánu

Addis Abeba/Chartúm 30. júla (TASR) - Africká únia (AÚ) v stredu vyhlásila, že neuzná takzvanú paralelnú vládu v Sudáne, a vyzvala svoje členské štáty, aby ju v tomto kroku nasledovali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Mierová a bezpečnostná rada AÚ vyzvala všetky členské štáty AÚ a širšie medzinárodné spoločenstvo, aby odmietli fragmentáciu Sudánu a neuznali takzvanú paralelnú vládu, ktorej existencia má podľa AÚ vážne dôsledky na mierové úsilie a budúcnosť Sudánu.



Na čele medzinárodne uznanej vlády, ktorá vznikla v máji, stojí bývalý riadiaci predstaviteľ v štruktúrach OSN Kámil Idrís. Jeho vládu podporuje aj armáda. Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré už dva roky vedú občiansku vojnu so sudánskou regulárnou armádou, v sobotu oznámili svoju vlastnú „vládu mieru a jednoty“ a do funkcie premiéra vymenovali Muhammada Hasana Taájšího.



Predstavitelia OSN varovali, že tento krok by mohol prehĺbiť roztrieštenosť Sudánu a skomplikovať diplomatické úsilie o ukončenie konfliktu.



V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a viac ako 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.



Sudán je v dôsledku vojny rozdelený. Regulárna armáda kontroluje sever, východ a stred krajiny, pričom nedávno znovu dobyla hlavné mesto Chartúm, zatiaľ čo RSF má v rukách väčšinu oblasti Dárfúr a niektoré časti regiónu Kordofán, kde podľa miestnych skupín na ochranu ľudských práv došlo nedávno k útokom, ktoré si vyžiadali stovky mŕtvych.