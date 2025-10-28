< sekcia Zahraničie
Africká Únia odsudzuje násilie a zločiny hlásené v meste al-Fašír
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v októbri obsadili al-Fašír po 18-mesačnom obliehaní.
Autor TASR
Addis Abeba 28. októbra (TASR) - Predseda Komisie Africkej únie (AUC) Mahmoud Ali Youssouf v utorok odsúdil „zverstvá“ a „vojnové zločiny“, ku ktorým údajne dochádza v strategickom sudánskom meste al-Fašír na západe regiónu Dárfúr. Zároveň vyzval na okamžité zastavenie bojov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Youssouf „vyjadruje hlboké znepokojenie nad eskaláciou násilia a hlásenými zverstvami“ v meste al-Fašír, uvádza sa vo vyhlásení na platforme X, v ktorom odsudzuje „údajné vojnové zločiny a etnicky cielené zabíjanie civilistov“. Vyzval na „okamžité zastavenie nepriateľských operácií a otvorenie humanitárnych koridorov, aby sa nevyhnutná pomoc mohla dostať k zasiahnutému obyvateľstvu“.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v októbri obsadili al-Fašír po 18-mesačnom obliehaní. RSF bojuje so sudánskou armádou od apríla 2023.
Predseda AUC zdôraznil, že krízu „nemožno vyriešiť vojenskou cestou“ a vyzval všetky strany, aby sa zapojili do dialógu a „zaviazali sa k mierovému a inkluzívnemu politickému procesu“.
Sudánska armáda v pondelok priznala, že sa stiahla z mesta al-Fašír, keď Organizácia Spojených národov vydala varovania pred krutosťami páchanými RSF, píše AFP. Dobytie mesta by mohlo znamenať významný zlom v občianskej vojne, ktorá si už vyžiadala desaťtisíce mŕtvych a takmer 12 miliónov osôb muselo opustiť svoje domovy.
