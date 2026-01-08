< sekcia Zahraničie
Africká únia potvrdila, že rešpektuje princíp jednej Číny
Na svete existuje len jedna Čína a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou čínskeho územia, uviedla AÚ vo svojom vyhlásení.
Autor TASR
Nairobi 8. januára (TASR) - Africká únia (AÚ) potvrdila svoj záväzok k rešpektovaniu politiky jednej Číny a odmietla nezávislosť Taiwanu. Stalo sa tak vo štvrtok počas návštevy čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho v sídle bloku v Etiópii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Africká únia potvrdila svoj pevný záväzok voči princípu jednej Číny a potvrdila, že na svete existuje len jedna Čína a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou čínskeho územia,“ uviedla AÚ vo svojom vyhlásení.
Čínsky minister má ďalej namierené do Somálska, ktoré Čínu požiadalo o podporu vzhľadom na špekulácie, že USA a ďalšie krajiny by mohli podľa vzoru Izraela uznať nezávislosť Somalilandu. Samotná AÚ tento krok odmietla a vyzvala na rešpektovanie hraníc na africkom kontinente.
Wang a predseda AÚ Mahmúd Alí Júsuf tiež „vyjadrili obavy z nedávneho vývoja vo Venezuele a potvrdili, že suverenita a územná celistvosť všetkých krajín musia byť rešpektované,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
V najbližších dňoch má Wang navštíviť aj Tanzániu a Lesotho. Obidve krajiny zaznamenali v posledných mesiacoch zhoršenie vzťahov so Západom. Tanzánia bola kritizovaná za násilné zásahy počas volieb a Lesotho postihli sankčné clá USA.
