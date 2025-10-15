< sekcia Zahraničie
Africká únia pozastavila Madagaskaru členstvo
Toto rozhodnutie AÚ prišlo necelých 24 hodín po vojenskom prevzatí moci plukovníkom Michaelom Randrianirinom.
Autor TASR
Addis Abeba/Antananarivo 15. októbra (TASR) - Africká únia v stredu s okamžitou platnosťou pozastavila Madagaskaru členstvo v riadiacich orgánoch tento panafrickej organizácie. Ide o reakciu na najnovší vývoj v tomto ostrovnom štáte, kde v utorok armáda prevzala moc a zvrhla prezidenta Andryho Rajoelinu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Členstvo Madagaskaru je s okamžitou platnosťou pozastavené,“ vyhlásil predseda Komisie AÚ Mahamoud Ali Youssouf a odsúdil protiústavnú zmenu režimu v tomto ostrovnom štáte v Indickom oceáne. Africká únia vyzýva politických aktérov, aby na Madagaskare čo najskôr obnovili ústavný poriadok. Youssouf navrhol aj vyslať na Madagaskar misiu, ktorá by svojimi zisteniami na mieste mohla prispieť k usmerneniu ďalších krokov AÚ.
„Zákon musí zvíťaziť nad silou. Náš prístup je založený na práve a dialógu,“ zdôraznil Youssouf.
Toto rozhodnutie AÚ prišlo necelých 24 hodín po vojenskom prevzatí moci plukovníkom Michaelom Randrianirinom. K prevratu došlo krátko po hlasovaní Národného zhromaždenia o odvolaní prezidenta Rajoelinu, ktorého legitimita bola spochybňovaná už niekoľko týždňov. Rajoelina je pravdepodobne na úteku.
Spravodajský web Pressafrik informoval, že medzičasom sa v Antananarive zintenzívňujú politické rokovania o spôsobe vládnutia v prechodnom období. Podľa rozhlasovej stanice RFI plukovník Michael Randrianirina zorganizoval sériu stretnutí so štyrmi ďalšími plukovníkmi z armády a spoločne pripravujú vznik výboru, ktorý bude riadiť prechodnú vládu pod vedením armády.
Agentúra AFP s odvolaním sa na madagaskarskú štátnu televíziu v stredu informovala, že Randrianirina v piatok zloží sľub ako prezident prechodného obdobia.
Madagaskar od konca septembra zažíva demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Účastníci protestov požadujú demisiu vlády a usporiadanie nových volieb. Nespokojní občania na demonštráciách tiež žiadajú aj obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela i nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.
„Členstvo Madagaskaru je s okamžitou platnosťou pozastavené,“ vyhlásil predseda Komisie AÚ Mahamoud Ali Youssouf a odsúdil protiústavnú zmenu režimu v tomto ostrovnom štáte v Indickom oceáne. Africká únia vyzýva politických aktérov, aby na Madagaskare čo najskôr obnovili ústavný poriadok. Youssouf navrhol aj vyslať na Madagaskar misiu, ktorá by svojimi zisteniami na mieste mohla prispieť k usmerneniu ďalších krokov AÚ.
„Zákon musí zvíťaziť nad silou. Náš prístup je založený na práve a dialógu,“ zdôraznil Youssouf.
Toto rozhodnutie AÚ prišlo necelých 24 hodín po vojenskom prevzatí moci plukovníkom Michaelom Randrianirinom. K prevratu došlo krátko po hlasovaní Národného zhromaždenia o odvolaní prezidenta Rajoelinu, ktorého legitimita bola spochybňovaná už niekoľko týždňov. Rajoelina je pravdepodobne na úteku.
Spravodajský web Pressafrik informoval, že medzičasom sa v Antananarive zintenzívňujú politické rokovania o spôsobe vládnutia v prechodnom období. Podľa rozhlasovej stanice RFI plukovník Michael Randrianirina zorganizoval sériu stretnutí so štyrmi ďalšími plukovníkmi z armády a spoločne pripravujú vznik výboru, ktorý bude riadiť prechodnú vládu pod vedením armády.
Agentúra AFP s odvolaním sa na madagaskarskú štátnu televíziu v stredu informovala, že Randrianirina v piatok zloží sľub ako prezident prechodného obdobia.
Madagaskar od konca septembra zažíva demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Účastníci protestov požadujú demisiu vlády a usporiadanie nových volieb. Nespokojní občania na demonštráciách tiež žiadajú aj obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela i nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.