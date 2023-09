Africká únia sa zrejme stane členom skupiny G20

Naí Dillí 8. septembra (TASR) — Africká únia (AÚ), ktorú tvorí 55 krajín s 1,4 miliardou obyvateľov, sa zrejme stane členom skupiny G20 združujúcej najväčšie svetové ekonomiky. Pred víkendovým summitom G20 v indickej metropole Naí Dillí o tom informovala agentúra AFP.



Návrh na stále členstvo panafrickej organizácie v skupine G20 podporili Spojené štáty aj Európska únia.



Prijatie tohto rozhodnutia sa očakáva v sobotu dopoludnia, teda v prvý deň dvojdňového summitu, uviedli predstavitelia Indie ako hostiteľskej krajiny, ktorá členstvo AÚ taktiež podporuje.



Indický premiér Naréndra Módí v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že rozvojové krajiny musia získať výraznejšie slovo v globálnych rozhodovacích procesoch.



"Teším sa na to, že privítame AÚ ako stáleho člena G20," povedal v piatok predseda Európskej rady Charles Michel po príchode do Naí Dillí.



Hlavný indický vyjednávač na margo členstva AÚ v G20 uviedol, že India už oslovila "každú jednu krajinu" a podarilo sa mu ich pre tento návrh získať. Ďalšie podrobnosti však neposkytol.



AFP však pripomína, že skupina G20 je aktuálne hlboko rozdelená vo viacerých kľúčových otázkach — od vojny na Ukrajine až po klimatickú zmenu. Je preto stále možné, že niektorá krajina by mohla návrh na členstvo AÚ vetovať.



Do dejiska konania summitu už v piatok pricestoval úradujúci predseda Africkej únie Azali Assoumani, prezident afrického ostrovného štátu Komory.



AÚ sídli v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba a celkovo má 55 členských krajín — šesť z nich, v ktorých vládnu vojenské junty, má však v súčasnosti pozastavené členstvo.



Skupinu G20 tvorí 19 krajín a Európska únia. Jej členské krajiny vytvárajú 85 percent svetového HDP a žijú v nich dve tretiny svetovej populácie. Jej jediným členom z Afriky je v súčasnosti Juhoafrická republika.