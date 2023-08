Africká únia suspendovala Gabon po vojenskom prevrate

Nairobi/Libreville 31. augusta (TASR) – Gabonu po vojenskom prevrate pozastavili vo štvrtok všetky aktivity v rámci Africkej únie (AÚ). Rozhodla o tom s okamžitou platnosťou Mierová a bezpečnostná rada AÚ, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Rada uviedla, že ostro odsudzuje prevzatie moci vojakmi v Gabonskej republike, ktorí v stredu 30. augusta zosadili prezidenta Aliho Bonga. Reagovali tak na sporné voľby z uplynulého víkendu, v ktorých Bonga opätovne zvíťazil.



Rada dodala, že Gabon sa bude môcť zúčastňovať na aktivitách AÚ a činnosti orgánov a inštitúcií 55-člennej organizácie až po obnovení ústavného poriadku v krajine.



Aktéri prevratu predtým oznámili, že nový vodca krajiny generál Brice Oligui Nguema zloží prísahu "dočasného prezidenta" v pondelok na ústavnom súde. Oligui následne začne "uvádzať do činnosti" prechodné inštitúcie, uvádza sa vo vyhlásení bez spresnenia, ako dlho by mala vojenská vláda trvať.



Armádni velitelia tiež prisľúbili, že Gabon dodrží všetky svoje záväzky v rámci krajiny i voči zahraničiu vrátane darcov, rozvojových partnerov či veriteľov.



Hlavná opozičná koalícia Alternance 2023 vyzvala armádnych lídrov, aby dokončili sčítanie hlasov z víkendových volieb a uznali, že víťazom bol ich kandidát Albert Ondo Ossa. Koalícia sa tiež poďakovala armáde za to, že sa postavila proti "volebnému štátnemu prevratu" a ochránila krajinu pred stratami na životoch.