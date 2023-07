Africká únia vyjadrila ľútosť nad odstúpením Ruska od obilnej dohody

Nairobi 18. júla (TASR) - Africká únia vyjadrila v utorok ľútosť nad rozhodnutím Ruska odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala bezpečný prechod lodí s ukrajinským obilím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ľutujem pozastavenie Čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorú Africká únia hájila," uviedol predseda Komisie AÚ Moussa Faki Mahamat.



"Vyzývam zúčastnené strany, aby vyriešili svoje záležitosti a vrátili sa k pokračovaniu bezpečného vývozu obilia a hnojív z Ukrajiny a Ruska tam, kde je to potrebné, predovšetkým do Afriky," dodal Faki Mahamat.



Obilná dohoda, ktorú Rusku a Ukrajine sprostredkovali vlani OSN a Turecko, odblokovala ukrajinské čiernomorské prístavy a Kyjevu z nich umožnila vyviezť viac ako 32 miliónov ton obilia a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe.



Dohoda bola podpísaná vlani v júli a odvtedy bola niekoľkokrát predlžená. V pondelok však Rusko odmietlo dohodu opätovne predlžiť. Podľa humanitárnych skupín to pocítia v mnohých častiach Afriky, ktorá je vo veľkej miere závislá od obilia z Ruska a Ukrajiny. Mnoho Afričanov je pritom už teraz vystavených hladu.