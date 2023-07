Africká únia žiada, aby sa nigerská armáda vrátila do kasární

Nairobi 29. júla (TASR) - Africká únia (AÚ) požaduje, aby sa armáda v Nigeri do 15 dní "vrátila do kasární a obnovila ústavnú moc" po tom, ako sa v tejto džihádistami zasiahnutej krajine uchopila moci.



TASR správu prevzala zo sobotňajšieho servisu tlačovej agentúry AFP.



Mierová a bezpečnostná rada AÚ "žiada vojenský personál, aby sa okamžite a bezpodmienečne vrátil do svojich kasární a obnovil ústavnú moc v lehote maximálne pätnástich (15) dní", uviedla rada v komuniké po piatkovom zasadnutí, na ktorom sa prerokúval prevrat v Nigeri.



Rada "čo najdôraznejšie odsúdila" zvrhnutie zvolenej vlády a jej prezidenta Mohameda Bazouma, pričom vyjadrila hlboké znepokojenie nad "alarmujúcim oživením" vojenských prevratov v Afrike.



Bazoum bol zadržaný v stredu, pučisti neskôr vymenovali za nového vodcu generála Abdourahamana Tchianiho, šéfa prezidentskej stráže od roku 2011.



Prevrat prezentovali ako reakciu na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine, ale medzinárodné spoločenstvo ho odsúdilo ako nezákonné uchopenie moci.



AÚ pozostáva z 55 členských štátov ležiacich na africkom kontinente. Blok funguje od roku 2002.



Najdôležitejšie rozhodnutia AÚ prijíma Zhromaždenie Africkej únie, ktoré je polročným stretnutím prezidentov a premiérov členských štátov AÚ.