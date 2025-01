Africká zdravotnícka agentúra sa obáva vystúpenia USA z WHO

Nairobi 24. januára (TASR) - Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vystúpení Spojených štátov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bude mať veľký vplyv na programy verejného zdravia v Afrike, uviedlo vo štvrtok Africké centrum pre kontrolu chorôb (Africa CDC) ako zdravotnícka agentúra Africkej únie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Výkonný príkaz na vystúpenie USA od členstva vo WHO podpísal prezident USA Donald Trump len niekoľko hodín po tom, ako sa v pondelok ujal svojej funkcie. Ako dôvod pre odchod USA z WHO uviedol rozdiel vo finančných príspevkoch USA a Číny.



Vedúci pracovník centra Africa CDC Ngashi Ngongo pripustil, že Trumpovo rozhodnutie bude mať na Afriku dosah, keďže USA sú jedným z hlavných prispievateľov pre oblasť verejného zdravia v Afrike.



Spresnil, že fungovanie samotného centra Africa CDC Trumpovo rozhodnutie zásadne neovplyvní - od USA totiž momentálnej dostáva menej ako 10 percent svojich finančných prostriedkov.



Poukázal však na to, že mnohé členské štáty Africkej únie sú závislé od USA, keďže financie na svoj boj proti šíreniu vírusu HIV/AIDS čerpajú z amerického programu PEPFAR.



Na otázku, či by Čína alebo iné krajiny mohli intervenovať, aby vyplnili medzeru vo financovaní zdravotníctva v Afrike, Ngongo odpovedal, že nezostáva nič iné, len pokračovať v dialógu s potenciálnymi prispievateľmi.



WHO aj Africká únia vyjadrili poľutovanie nad Trumpovým rozhodnutím a vyzvali jeho administratívu, aby ho prehodnotila. Argumentovali, že Spojené štáty boli prvým a silným podporovateľom vytvorenia Africa CDC, ktorý spolupracuje s WHO na "zisťovaní, príprave, reakcii na pandémie.