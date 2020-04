Africké krajiny dostanú milión testov na nový koronavírus

Nairobi 17. apríla (TASR) - Africké krajiny dostanú v najbližších týždňoch milión testov na COVID-19, aby mohli začať efektívnejšie bojovať so šírením tohto infekčného a potenciálne smrtiaceho ochorenia. S odvolaním sa na vyhlásenie Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, o tom v piatok informovala agentúra DPA.



"Z hľadiska testovania pretrvávajú na (africkom) kontinente obrovské rozdiely," vyhlásil riaditeľ centra John Nkengasong s poukazom na to, že práve identifikovanie a testovanie roznášačov nákazy je podmienkou toho, aby mohla Afrika nad nákazou zvíťaziť.



Dodal, že v priebehu najbližších troch až šiestich mesiacov bude Afrika pravdepodobne potrebovať "až 15 miliónov testov".



Centrum nakúpilo testy v Nemecku a distribuovať by ich malo začať v priebehu budúceho týždňa alebo týždňa a pol.



Najviac prípadov ochorenia, 2500, bolo potvrdených v Juhoafrickej republike, ktorá už podľa slov Nkengasonga spustila "agresívnu kampaň testovania". Omnoho ľudnatejšie krajiny, ako sú Etiópia alebo Nigéria, však doteraz podľa jeho slov urobili celkovo len 5000 a 6000 testov.



Ku štvrtkovému ránu bolo v 52 z 54 afrických krajín potvrdených 17.200 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorý si na tomto kontinente dokázateľne vyžiadal 910 obetí na životoch. Poslednými africkými krajinami, ktoré zatiaľ nehlásili žiaden prípad nákazy, sú malé africké kráľovstvo Lesotho a Komorské ostrovy.