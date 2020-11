Africké krajiny začnú s očkovaním zrejme až v druhom štvrťroku 2021

Nairobi 26. novembra (TASR) - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa v Afrike pravdepodobne začne až v druhom štvrťroku budúceho roka, uviedol vo štvrtok šéf afrického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) John Nkengasong.



Nkengasong pre médiá uviedol, že v minulosti videl, ako je Afrika v porovnaní so zvyškom sveta zanedbávaná, keď sú k dispozícii lieky.



Varoval tiež, že na africkom kontinente, kde žije 1,3 miliardy ľudí, je už v súčasnosti druhá vlna pandémie koronavírusu. Minulý týždeň počet potvrdených prípadov nákazy v Afrike prekročil dva milióny.



Africké CDC diskutuje o možnostiach dodania vakcín nového druhu koronavírusu s Ruskom, Čínou a ďalšími krajinami. Nkengasong uviedol, že kontinent bude potrebovať asi 1,5 miliardy dávok očkovacej látky za predpokladu dvoch dávok na osobu, keďže voči koronavírusu musí byť imúnnych 60 percent populácie.



"Najhoršia vec, ktorá sa môže stať, že COVID-19 sa (v Afrike) stane endemickou chorobou", dodal.



Regionálny riaditeľ WHO pre Afriku Matshidiso Moeti na samostatnom brífingu uviedol, že cieľom je zaočkovať do konca budúceho roka 20 percent africkej populácie.



WHO však varovala, že štúdia uskutočnená v 47 krajinách subsaharskej Afriky ukázala, že iba necelá polovica krajín tohto regiónu, teda 49 percent, "určila skupiny obyvateľov, ktoré budú mať prednosť v očkovaní, a má aj potrebné plány, aby sa to dosiahlo", pričom iba 24 percent z nich má dostatočné plány týkajúce sa zdrojov a financovania.