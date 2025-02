Africkí lídri odsúdili ofenzívu M23 v Konžskej demokratickej republike

Malabo 8. februára (TASR) - Lídri stredoafrických krajín požiadali, aby povstalecká skupina Hnutie 23. marca (M23) zastavila ofenzívu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), a v piatok vyzvali na otvorenie humanitárneho koridoru. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



"Dôrazne odsudzujeme ozbrojenú skupinu M23 podporovanú Rwandou a vyzývame ju, aby okamžite ukončila svoju ofenzívu," uviedli zástupcovia 11 štátov Hospodárskeho spoločenstva stredoafrických štátov (ECCAS) vo vyhlásení po mimoriadnom zasadnutí mierovej a bezpečnostnej rady skupiny.



"Vyzývame na okamžité stiahnutie rwandských ozbrojených síl z konžského územia," dodali hlavy štátov a vládni predstavitelia po stretnutí v Rovníkovej Guinei.



Vyzvali na vytvorenie humanitárneho koridoru na prísun pomoci do regiónu, ktorý je pustošený bojmi už niekoľko desaťročí.



Minulý týždeň sa bojovníci M23 a rwandské jednotky zmocnili Gomy, hlavného mesta provincie Severné Kivu a teraz postupujú do Južného Kivu. Šéf OSN pre ľudské práva uviedol, že od 26. januára bolo potvrdených takmer 3000 mŕtvych a 2880 zranených. Dodal, že konečné počty budú pravdepodobne oveľa vyššie.



Vo východnej časti KDR sa nachádzajú ložiská zlata a iných cenných nerastov vrátane koltánu, kovovej rudy, ktorá je dôležitá pri výrobe telefónov a notebookov.



Odkedy sa koncom roka 2021 opäť objavila skupina M23, armáda KDR, ktorá má povesť zle vycvičenej a skorumpovanej, v posledných troch rokoch pokračovala v ústupe zo svojich pozícií na východe krajiny.



Ofenzíva vyvolala obavy z regionálnej vojny, pretože KDR vojenský podporuje niekoľko krajín vrátane Južnej Afriky, Burundi a Malawi.



Rwandský prezident Paul Kagame, ktorý popiera podporu M23, a konžská hlava štátu Félix Tshisekedi by sa mali v sobotu zúčastniť na regionálnom krízovom summite v Tanzánii, kde sa bude konflikt riešiť. Stretne sa tam osem krajín Východoafrického spoločenstva a 16-členné Juhoafrické rozvojové spoločenstvo.