Africkí lídri opúšťajú Rusko bez dosiahnutia dohody o vývoze obilia

Nairobi 30. júla (TASR) — Africkí lídri opúšťajú Petrohrad po dvojdňovom rusko-africkom summite bez toho, aby dokázali presadiť obnovenie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny a nájsť cestu na ukončenie tamojšej vojny. TASR informuje podľa správy AP.



Ruský prezident Vladimir Putin na tlačovej konferencii po summite v sobotu neskoro večer uviedol, že ruské ukončenie dohody o obilí spôsobilo zvýšenie jeho cien. Z toho majú prospech ruské spoločnosti a podľa neho sa Moskva o časť týchto príjmov podelí s "najchudobnejšími krajinami".



Tento záväzok bez podrobností nasleduje po Putinovom sľube, že v najbližších troch až štyroch mesiacoch bezplatne dopraví 25.000 až 50.000 ton obilia do Burkiny Faso, Zimbabwe, Mali, Somálska, Eritrey a Stredoafrickej republiky. To má prevýšiť 725.000 ton dodaných Svetovým potravinovým programom OSN.



Na rusko-africkom summite sa zúčastnilo menej ako 20 z 54 hláv štátov a vlád Afriky. Na predchádzujúcom stretnutí v roku 2019 ich bolo 43, čo odráža obavy z ruskej invázie na Ukrajinu.



Prezidenti Egypta a Juhoafrickej republiky patrili k najotvorenejším v téme obnovenia dohody o vývoze ukrajinského obilia.



"Chceli by sme, aby sa čiernomorská iniciatíva naplnila a aby Čierne more bolo otvorené," povedal prezident JAR Cyril Ramaphosa. "Nie sme tu, aby sme prosili o dary pre africký kontinent."



Putin prisľúbil, že Rusko bude analyzovať mierový návrh afrických lídrov pre Ukrajinu. Zároveň reagoval protiotázkou: "Prečo nás žiadate, aby sme prerušili paľbu? Nemôžeme zastaviť paľbu, kým na nás útočia."



Podľa agentúry AP sa zdá, že významným krokom v mierovom úsilí bude summit organizovaný v auguste Saudskou Arábiou. Rusko tam ale nie je pozvané.



Africké štáty tvoria najväčší blok v OSN a sú rozdelené viac ako ktorýkoľvek iný región pri podpore rezolúcií Valného zhromaždenia OSN voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajine. Na summite v Petrohrade sa tiež potvrdila úloha Ruska ako hlavného dodávateľa zbraní pre africký kontinent.