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Africkí lídri presadzujú predĺženie vojenskej misie v Somálsku
Somálsko už vyše dve desaťročia bojuje proti islamistom z teroristickej skupiny aš-Šabáb, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny.
Autor TASR
Kampala 1. augusta (TASR) - Lídri krajín, ktoré participujú na vojenskej misii Africkej únie (AÚ) v Somálsku, v piatok oznámili, že chcú predĺžiť jej mandát. Urobiť tak plánujú napriek tomu, že Spojené štáty ukončili svoju politickú i finančnú podporu pre tento projekt. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Somálsko už vyše dve desaťročia bojuje proti islamistom z teroristickej skupiny aš-Šabáb, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny. Dodatočných 12.000 vojakov na boj proti islamistom somálskej armáde poskytuje Podporná a stabilizačná misia Africkej únie v Somálsku (AUSSOM).
Kľúčovým partnerom misie doteraz boli Spojené štáty, ktoré financovali Úrad OSN pre podporu v Somálsku (UNSOS). Washington však začiatkom júla oznámil, že s podporou pre tento úrad končí a obvinil somálsku vládu z nedostatočného pokroku v boji proti aš-Šabáb, ako aj pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti a správy vecí verejných. USA zdôraznili, že už nebudú pomáhať UNSOS pri poskytovaní kľúčovej logistickej podpory vojenskej misii AÚ.
Africkí predstavitelia na stretnutí v ugandskej Kampale v piatok zdôraznili potrebu „usporiadaného, koordinovaného a postupného stiahnutia misie AUSSOM“. Tento proces by podľa nich mal podporiť mechanizmus s mandátom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie až dvoch rokov, počas ktorého by sa zodpovednosť za bezpečnosť postupne odovzdávala somálskym silám.
Analytici sa však podľa AFP obávajú podobného scenára, ako vznikol v Afganistane, odkiaľ sa americké jednotky stiahli v roku 2021. Rozhodnutie USA by podľa nich mohlo viesť až k zrúteniu vlády v Mogadiše.
Vedúci predstavitelia afrických štátov vo svojom vyhlásení tiež požiadali medzinárodných partnerov, „aby zvážili poskytnutie dodatočných zdrojov na pokrytie finančných nedostatkov“ misie AÚ v Somálsku.
Prevádzkové náklady misie UNSOS – od rotácií vojakov po stravu, palivo a zdravotnícke vybavenie – dosiahli tento rok pol miliardy dolárov, čo je trikrát viac ako celý rozpočet misie AUSSOM, uviedol v nedávnej správe think tank Balqiis so sídlom v Mogadiše.
Somálsko už vyše dve desaťročia bojuje proti islamistom z teroristickej skupiny aš-Šabáb, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny. Dodatočných 12.000 vojakov na boj proti islamistom somálskej armáde poskytuje Podporná a stabilizačná misia Africkej únie v Somálsku (AUSSOM).
Kľúčovým partnerom misie doteraz boli Spojené štáty, ktoré financovali Úrad OSN pre podporu v Somálsku (UNSOS). Washington však začiatkom júla oznámil, že s podporou pre tento úrad končí a obvinil somálsku vládu z nedostatočného pokroku v boji proti aš-Šabáb, ako aj pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti a správy vecí verejných. USA zdôraznili, že už nebudú pomáhať UNSOS pri poskytovaní kľúčovej logistickej podpory vojenskej misii AÚ.
Africkí predstavitelia na stretnutí v ugandskej Kampale v piatok zdôraznili potrebu „usporiadaného, koordinovaného a postupného stiahnutia misie AUSSOM“. Tento proces by podľa nich mal podporiť mechanizmus s mandátom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie až dvoch rokov, počas ktorého by sa zodpovednosť za bezpečnosť postupne odovzdávala somálskym silám.
Analytici sa však podľa AFP obávajú podobného scenára, ako vznikol v Afganistane, odkiaľ sa americké jednotky stiahli v roku 2021. Rozhodnutie USA by podľa nich mohlo viesť až k zrúteniu vlády v Mogadiše.
Vedúci predstavitelia afrických štátov vo svojom vyhlásení tiež požiadali medzinárodných partnerov, „aby zvážili poskytnutie dodatočných zdrojov na pokrytie finančných nedostatkov“ misie AÚ v Somálsku.
Prevádzkové náklady misie UNSOS – od rotácií vojakov po stravu, palivo a zdravotnícke vybavenie – dosiahli tento rok pol miliardy dolárov, čo je trikrát viac ako celý rozpočet misie AUSSOM, uviedol v nedávnej správe think tank Balqiis so sídlom v Mogadiše.