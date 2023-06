Africkí lídri pricestovali do Ruska, kde chcú viesť mierové rozhovory

Petrohrad 17. júna (TASR) - Delegácia afrických lídrov pricestovala v sobotu do Ruska, kde chce presadiť mier na Ukrajine. V predchádzajúci deň navštívili Kyjev a stretli sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Skupina lídrov, vedená prezidentom Juhoafrickej republiky (JAR) Cyrilom Ramaphosom, pristála na letisku v Petrohrade, uviedol jeho úrad.



Na sobotu je plánované aj stretnutie delegácie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



V skupine sú takisto lídri z Egypta, Konžskej republiky, Senegalu, Zambie, Ugandy a ostrovného štátu Komory.



Nádej, že misia zameraná na sprostredkovanie mieru na Ukrajine bude po takmer 16 mesiacoch vojny úspešná, je mizivá.



Rusko sa však mimoriadne snaží posilniť vzťahy s africkými krajinami, keďže západné mocnosti ho ekonomicky a diplomaticky izolujú. Trestajú ho tak za napadnutie Ukrajiny.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov koncom mája navštívil Keňu, Mozambik, Burundi a JAR. Horlivo je očakávaný aj summit hospodárskeho zoskupenia krajín BRICS, ktorý sa bude konať v auguste v JAR. Okrem nej do tohto zoskupenia patrí tiež Brazília, Rusko, India a Čína.



Africká delegácia sa strela v piatok v Kyjeve so Zelenským.



Ukrajinský prezident odmietol návrh delegácie, že by mal rokovať s Moskvou. Vyhlásil, že žiadne rokovania sa konať nebudú, kým sú ruskí vojaci na ukrajinskom území, vrátane Krymského polostrova.



Ruská armáda počas návštevy africkej delegácie v piatok v Kyjeve znovu vypálila rakety na ukrajinskú metropolu.



Krajiny východnej Afriky obzvlášť silne závisia od vývozu obilnín a hnojív z Ruska a Ukrajiny. V Afrike vládnu obavy z nového nárastu cien, pretože obilnín sa z oboch štátov v dôsledku vojny vyváža menej.