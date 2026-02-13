< sekcia Zahraničie
Africký mor ošípaných sa rozšíril mimo kontrolnej zóny v Katalánsku
Africký mor ošípaných nepostihuje ľudí, medzi ošípanými a diviakmi je však vysoko nákazlivý a smrteľný.
Autor TASR
Madrid 13. februára (TASR) - Africký mor ošípaných (AMO) v Španielsku prvýkrát od vypuknutia epidémie v novembri minulého roka odhalili mimo kontrolnej zóny v severovýchodnom regióne Katalánsko, oznámili v piatok tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Africký mor ošípaných nepostihuje ľudí, medzi ošípanými a diviakmi je však vysoko nákazlivý a smrteľný. Hoci sa nákaza zatiaľ nerozšírila do domácich chovov, narušila vývoz zo Španielska - svetovo tretieho najväčšieho producenta bravčového mäsa a výrobkov z neho.
Katalánske ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo, že zaznamenalo 13 nových prípadov nákazy u diviakov vrátane dvoch v oblastiach mimo šesťkilometrovej kontrolnej zóny neďaleko Barcelony. Pôvod nákazy ostáva neznámy.
Úrady v reakcii rozšírili zónu vysokého rizika a obmedzili prístup do okolitých lesov v záujme zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Africký mor ošípaných zaznamenali v Španielsku prvýkrát od roku 1994 a za uplynulé dni potvrdili už viac ako 100 prípadov nákazy.
