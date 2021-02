Africký štát Guinea momentálne zápasí s epidémiami štyroch chorôb

Na archívnej snímke ľudia kráčajú okolo bilbordu s nápisom "STOP EBOLE".. Foto: TASRAP

Konakry 15. februára (TASR) - Západoafrický štát Guinea zápasí momentálne s epidémiami štyroch vírusových ochorení: osýpok, žltej zimnice, COVID-19 a najnovšie aj s ebolou. Informoval o tom v pondelok riaditeľ Národnej agentúry pre sanitárnu bezpečnosť Sakoba Keita.Podľa Sakobu Keitu pre spravodajský portál GuineeNews.org epidémiu osýpok sa úrady snažia potlačiť očkovacou kampaňou, ktorá sa úspešne zavŕšila už v piatich prefektúrach.Epidémia žltej zimnice, ktorá vypukla v lokalite Koundaré a vyžiadala si životy najmenej 14 ľudí, sa bude tiež eliminovať imunizáciou obyvateľstva. Vakcíny sú už k dispozícii, očkovacia kampaň sa začína v pondelok.Pokiaľ ide o COVID-19, Keita uviedol, že guinejská vláda objednala vakcíny od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Číny a Ruska.uviedol Sakoba Keita.V súvislosti s epidémiou eboly informoval, že povolaní boli zdravotnícki pracovníci, ktorí majú skúsenosti s ebolou a boli v rezerve. Sakoba Keita uviedol, že do Guiney budú povolané aj tímy, ktoré boli vyslané do Konžskej demokratickej republiky (KDR) ako výpomoc po zistení prípadov nákazy ebolou.Informoval tiež, že v KDR testovali nové molekuly liečiva, ktoré sa ukázali ako veľmi účinné pri liečbe ľudí preukázateľne nakazených vírusom Ebola.uviedol.Guinea v nedeľu oficiálne informovala, že má na svojom území epidémiu vírusového ochorenia ebola. Začiatkom februára prvé úmrtie na ebolu potvrdila aj KDR.Ohnisko nákazy vírusom Ebola sa v Guinei nachádza na juhovýchode krajiny, v blízkosti hraníc s Libériou a Pobrežím Slonoviny.V súvislosti s tým pomoc vláde v Konakry ponúkli WHO i Detský fond OSN (UNICEF), ktorý je pripravený poskytnúť technickú i logistickú podporu v záujme rýchlej reakcie na novú epidémiu eboly. Uvádza sa to vo vyhlásení UNICEF zverejnenom v pondelok v Konakry.Epidémia eboly zasiahla západnú Afriku v rokoch 2013-16 a podľa oficiálnych údajov v troch krajinách regiónu - Guinei, Libérii a Sierre Leone - spôsobila viac ako 11.300 úmrtí, z toho vyše 2500 v Guinei.Prvýkrát bola ebola zaznamenaná v Kongu v roku 1976 a názov dostala podľa jednej z tamojších riek.Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Ebolavírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány.Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.K prenosu dochádza aj nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Človek sa môže nakaziť i kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.