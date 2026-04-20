< sekcia Zahraničie
Africký súd preverí Wagnerovu skupinu pre porušovanie ľudských práv
Súdny prípad sa týka závažných porušení ľudských práv údajne spáchaných na civilistoch v Mali v roku 2022, uviedli v spoločnom vyhlásení žalobcovia.
Autor TASR
Dakar 20. apríla (TASR) - Africký súd pre ľudské práva a práva národov prijal žalobu proti štátu Mali v prípade podozrení z porušovania ľudských práv. Žalobu podali tri občianske organizácie a týka sa aj konania príslušníkov polovojenskej Wagnerovej skupiny. Ruská žoldnierska skupina v Afrike pôsobila po boku armád viacerých krajín vrátane Líbye a Mali a zároveň sa podieľala na dezinformačných a destabilizačných aktivitách. Vlani ju v regióne nahradil ruský tzv. Africa Corps, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
Súdny prípad sa týka „závažných porušení ľudských práv údajne spáchaných na civilistoch v Mali v roku 2022“, uviedli v spoločnom vyhlásení žalobcovia: organizácie TRIAL International, Pan African Lawyers Union a International Federation for Human Rights.
Cieľom ich podnetu je preukázať zodpovednosť Mali za porušenia zákona o ľudských práv spáchaných na jeho území, za zlyhanie pri prevencii, ochrane civilistov a pri vyšetrovaní, stíhaní a potrestaní zodpovedných osôb vrátane zabezpečenia odškodnenia obetí.
Po odklone Mali od Francúzska ako bývalej koloniálnej mocnosti sa malijská vojenská junta v roku 2021 obrátila na Rusko a Wagnerovu skupinu so žiadosťou o pomoc v boji proti džihádistom.
Hoci Wagnerova skupina v roku 2023 pomohla malijskej armáde získať späť viaceré kľúčové oblasti na severe krajiny, odkiaľ spoločnými silami vytlačili džihádistov a tuaregskych separatistov, celková bezpečnostná situácia sa výrazne nezlepšila. Ruské žoldnierske jednotky sú zároveň obviňované z viacerých útokov na civilistov v Mali.
Žaloba bola podaná krátko po výročiach masakier v lokalitách Hombori a Moura, pri ktorých podľa dostupných informácií zahynuli desiatky až stovky civilistov. Podľa vyšetrovateľov OSN sa na násilí v Moure podieľali malijské jednotky spolu so zahraničnými vojakmi, pravdepodobne príslušníkmi Wagnerovej skupiny, konštatovala AFP.
Súdny prípad sa týka „závažných porušení ľudských práv údajne spáchaných na civilistoch v Mali v roku 2022“, uviedli v spoločnom vyhlásení žalobcovia: organizácie TRIAL International, Pan African Lawyers Union a International Federation for Human Rights.
Cieľom ich podnetu je preukázať zodpovednosť Mali za porušenia zákona o ľudských práv spáchaných na jeho území, za zlyhanie pri prevencii, ochrane civilistov a pri vyšetrovaní, stíhaní a potrestaní zodpovedných osôb vrátane zabezpečenia odškodnenia obetí.
Po odklone Mali od Francúzska ako bývalej koloniálnej mocnosti sa malijská vojenská junta v roku 2021 obrátila na Rusko a Wagnerovu skupinu so žiadosťou o pomoc v boji proti džihádistom.
Hoci Wagnerova skupina v roku 2023 pomohla malijskej armáde získať späť viaceré kľúčové oblasti na severe krajiny, odkiaľ spoločnými silami vytlačili džihádistov a tuaregskych separatistov, celková bezpečnostná situácia sa výrazne nezlepšila. Ruské žoldnierske jednotky sú zároveň obviňované z viacerých útokov na civilistov v Mali.
Žaloba bola podaná krátko po výročiach masakier v lokalitách Hombori a Moura, pri ktorých podľa dostupných informácií zahynuli desiatky až stovky civilistov. Podľa vyšetrovateľov OSN sa na násilí v Moure podieľali malijské jednotky spolu so zahraničnými vojakmi, pravdepodobne príslušníkmi Wagnerovej skupiny, konštatovala AFP.