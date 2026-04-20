Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026Meniny má Marcel
< sekcia Zahraničie

Africký súd preverí Wagnerovu skupinu pre porušovanie ľudských práv

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Súdny prípad sa týka závažných porušení ľudských práv údajne spáchaných na civilistoch v Mali v roku 2022, uviedli v spoločnom vyhlásení žalobcovia.

Autor TASR
Dakar 20. apríla (TASR) - Africký súd pre ľudské práva a práva národov prijal žalobu proti štátu Mali v prípade podozrení z porušovania ľudských práv. Žalobu podali tri občianske organizácie a týka sa aj konania príslušníkov polovojenskej Wagnerovej skupiny. Ruská žoldnierska skupina v Afrike pôsobila po boku armád viacerých krajín vrátane Líbye a Mali a zároveň sa podieľala na dezinformačných a destabilizačných aktivitách. Vlani ju v regióne nahradil ruský tzv. Africa Corps, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.

Súdny prípad sa týka „závažných porušení ľudských práv údajne spáchaných na civilistoch v Mali v roku 2022“, uviedli v spoločnom vyhlásení žalobcovia: organizácie TRIAL International, Pan African Lawyers Union a International Federation for Human Rights.

Cieľom ich podnetu je preukázať zodpovednosť Mali za porušenia zákona o ľudských práv spáchaných na jeho území, za zlyhanie pri prevencii, ochrane civilistov a pri vyšetrovaní, stíhaní a potrestaní zodpovedných osôb vrátane zabezpečenia odškodnenia obetí.

Po odklone Mali od Francúzska ako bývalej koloniálnej mocnosti sa malijská vojenská junta v roku 2021 obrátila na Rusko a Wagnerovu skupinu so žiadosťou o pomoc v boji proti džihádistom.

Hoci Wagnerova skupina v roku 2023 pomohla malijskej armáde získať späť viaceré kľúčové oblasti na severe krajiny, odkiaľ spoločnými silami vytlačili džihádistov a tuaregskych separatistov, celková bezpečnostná situácia sa výrazne nezlepšila. Ruské žoldnierske jednotky sú zároveň obviňované z viacerých útokov na civilistov v Mali.

Žaloba bola podaná krátko po výročiach masakier v lokalitách Hombori a Moura, pri ktorých podľa dostupných informácií zahynuli desiatky až stovky civilistov. Podľa vyšetrovateľov OSN sa na násilí v Moure podieľali malijské jednotky spolu so zahraničnými vojakmi, pravdepodobne príslušníkmi Wagnerovej skupiny, konštatovala AFP.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise