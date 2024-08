Afrika dostane dar v podobe 500.000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam

Madrid 27. augusta (TASR) - Španielsko daruje 500.000 dávok vakcíny proti ochoreniu mpox, známemu aj ako opičie kiahne, na boj s jeho šírením v Afrike. Oznámilo to v utorok španielske ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Množstvo, ktoré Španielsko plánuje darovať, predstavuje 20 percent jeho skladových zásob tejto vakcíny. Madrid pritom vyzval Európsku komisiu, aby navrhla všetkým členským štátom Únie, aby tiež darovali 20 percent svojich zásob.



"Nedáva žiaden zmysel skladovať vakcíny, keď sa nevyskytuje nijaký problém, a teraz je čas to dokázať," uviedlo španielske ministerstvo.



Množstvo, ktoré chce Španielsko darovať, pozostáva zo 100.000 ampuliek, čo vystačí na 500.000 dávok. Madrid však vo vyhlásení nešpecifikoval, ktorým africkým krajinám vakcíny daruje.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v polovici augusta stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením ochorenia opičích kiahní po tom, čo sa toto ochorenie začalo šíriť z Konžskej demokratickej republiky do susedných krajín, pričom nový variant tohto vírusu Clade 1b vyvolal obavy z rýchlosti jeho šírenia.



Švédsko ako prvá v krajine v Európe tento mesiac ohlásilo prvý prípad nákazy novým variantom Clade 1b. Infikovaný pacient sa však ochorením nakazil počas návštevy africkej krajiny, v ktorej sa táto nákaza šíri.



Španielska ministerka zdravotníctva Mónica Garcíová minulý týždeň uviedla, že Španielsko má veľmi dobrú zásobu vakcín. Okrem Španielska už aj Francúzsko a Nemecko oznámili, že darujú zasiahnutým krajinám 100.000 dávok vakcíny proti mpoxu, uvádza agentúra AFP.