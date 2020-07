Afrika je novým globálnym lídrom v odlesňovaní, tvrdí FAO

Rím 21. júla (TASR) - Africký kontinent zaznamenal za uplynulé desaťročie najväčší rozsah odlesňovania s priemernou ročnou stratou lesných porastov takmer štyri milióny hektárov. Oznámila to v utorok Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme.



"Afrika má najvyššiu ročnú mieru straty lesných porastov za obdobie 2010 - 2020, ide o 3,9 milióna hektárov. Na druhom mieste je Južná Amerika - 2,6 milióna hektárov," uviedla FAO. Celosvetovo zmizlo od roku 1990 následkom ťažby alebo premeny na poľnohospodársku pôdu približne 420 miliónov hektárov lesa.



FAO zároveň pripomína, že miera odlesňovania poklesla; v období 1990 - 2000 to bolo 16 miliónov hektárov ročne, zatiaľ čo v období 2015 - 2020 ročne zmizlo desať miliónov hektárov. Údaje boli zverejnené v rámci správy o globálnom stave lesov, ktorú FAO publikuje každých päť rokov, približuje tlačová agentúra DPA.



Predmetná správa uvádza, že lesy momentálne pokrývajú štyri miliardy hektárov, čo je takmer tretina celkovej pevniny sveta. Európa vrátane Ruska má 25 percent lesnatého územia planéty, nasleduje Južná Amerika s 21 percentami, na treťom mieste je Severná a Stredná Amerika s 19 percentami.



Expert FAO na lesníctvo Anssi Pekkarinen vyhlásil, že je potrebné "zvýšiť úsilie o zastavenie odlesňovania s cieľom uvoľniť plný potenciál lesov v súvislosti s prispením k udržateľnej produkcii potravín, zníženiu chudoby, potravinovej bezpečnosti, zachovaniu biodiverzity a riešeniu klimatickej zmeny".