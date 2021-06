Afrika má zúfalo málo vakcín proti koronavírusu

Kapské Mesto 9. júna (TASR) - V globálnych pretekoch v očkovaní obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 sa Afrika tragicky pohybuje na konci. V skutočnosti len sotva vyštartovala, analyzuje agentúra AP s odvolaním sa na oficiálne údaje o koronavíruse a zdravotnícke organizácie.



V Juhoafrickej republike (JAR), ktorá má najsilnejšiu ekonomiku na kontinente a najväčší počet prípadov nákazy koronavírusom, je podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa plne zaočkovaných iba 0,8 percenta populácie. Na dávky vakcíny tam stále čakajú aj státisíce zdravotníckych pracovníkov.



V Nigérii, najľudnatejšej africkej krajine, je z jej viac ako 200-miliónovej populácie plne zaočkovaných len 0,1 percenta občanov. Keňa s 50 miliónmi obyvateľov má ešte nižšiu mieru zaočkovanosti. Uganda zase stiahla vakcíny z vidieckych oblastí, aby bojovala proti ohniskám nákazy vo veľkých mestách.



Čad podal prvé dávky očkovacích látok až uplynulý víkend. Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) nebola v najmenej piatich ďalších krajinách Afriky podaná ani jedna dávka.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že kontinent s 1,3 miliardy obyvateľov čelí vážnemu nedostatku vakcín, keď v celej Afrike pribúdajú nové prípady infekcie. Dodávky očkovacích látok do Afriky sa "takmer zastavili", uviedla WHO minulý týždeň.



"Je to nesmierne znepokojujúce a niekedy frustrujúce," uviedol riaditeľ zmieneného afrického centra John Nkengasong.



Spojené štáty a Británia naopak úplne zaočkovali viac ako 40 percent svojej populácie, štáty Európy majú zhruba 20-percentnú mieru zaočkovanosti. USA, Francúzsko i Nemecko dokonca očkujú už aj mladých ľudí, ktorým hrozí veľmi nízke riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19, sumarizuje AP.



Americký prezident Joe Biden minulý týždeň predstavil plán na rozdelenie prvých 25 z celkovo 80 miliónov dávok vakcín proti covidu chudobnejším krajinám. Washington chce dávky prerozdeliť najmä medzi štáty Južnej a Strednej Ameriky, Ázie a Afriky.