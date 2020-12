Afrika sa obáva nedostatku financií na distribúciu vakcíny

Addis Abeba 18. decembra (TASR) - Farmaceutické spoločnosti by mali vakcíny proti koronavírusu africkým štátom predávať za znížené ceny a umožniť im, aby ich vyprodukovali na svojom území, čím sa zníži cena nákladov. Vo štvrtok sa tak vyjadril šéf afrického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) John Nkengasong, informovala agentúra Reuters.



Štáty Afriky plánujú za nasledujúce dva roky zaočkovať do 60 percent celkovej populácie, ktorú tvorí zhruba 1,3 miliardy ľudí. Z prieskumu afrického CDC a Londýnskej (vysokej) školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM) vyplýva, že takmer 80 percent Afričanov by sa proti koronavírusu SARS-CoV-2 dalo zaočkovať.



Mnoho z týchto štátov sa spolieha na program pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom COVAX, ktorého úlohou je zaistiť prístup k budúcej očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj rozvojovým krajinám.



Africké CDC však očakáva, že v rámci tohto programu im bude pridelených len 20 percent potrebných vakcín. Najväčším problémom je podľa šéfa CDC zohnať dostatočné financie na distribúciu dávok do všetkých štátov. Dodal, že na vyriešení tohto problému centrum pracuje aj so Svetovou bankou.



"Plán COVAX sa nestará o distribúciu, iba o nákup vakcín. Ale najväčšou výzvou akékoľvek vakcinačného programu je to, ako vakcínu včas prepraviť k tým, čo ju najviac potrebujú," povedal šéf CDC reportérom.



Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Africkej únii (AÚ), sa v novembri vyjadril, že na financovanie programu COVAX je stále potrebných 12 miliárd amerických dolárov. Africké CDC je agentúrou pre verejné zdravie AÚ, rozsiahleho projektu africkej integrácie s 55 členskými štátmi.



Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu (GAVI), ktorá spolu s WHO program COVAX spravuje, vyhlásila, že je na ceste k zaisteniu dvoch miliárd dávok vakcín do konca budúceho roka.