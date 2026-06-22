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Afrike dochádzajú kľúčové zásoby anestetika
AFP pripomína, že zdravotnícke rozpočty afrických krajín už v súčasnosti čelia masívnym škrtom v dotáciách z vyspelých krajín.
Autor TASR
Nairobi 22. júna (TASR) - Africké nemocnice čelia ekonomickým problémom v súvislosti so snahami nahradiť halotán ako dôležité anestetikum pri operáciách detí. Jeho súčasné zásoby by sa mali vyčerpať v roku 2027, varovala charitatívna organizácia Smile Train. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Používanie halotánu je v subsaharskej Afrike stále veľmi rozšírené na uspávanie detí pred operáciami, pretože je sedem- až desaťkrát lacnejší ako novšia alternatíva, sevoflurán.
Posledný výrobca halotánu v Indii v roku 2023 zastavil jeho výrobu a zásoby v Afrike sa rýchlo míňajú.
„Nevieme presne kedy, ale nemyslím si, že do konca roka 2027 budeme mať ešte nejaký halotán,“ povedala Elizabeth Igaga, anestéziologička z Ugandy a šéfka bezpečnosti programov v Smile Train. Táto charitatívna organizácia každoročne vykonáva viac ako 100.000 operácií rázštepov pier a podnebia, z toho 90 percent sú detí.
Hoci špičkové nemocnice už prešli na sevoflurán, tvoria len malú časť zdravotníckych zariadení v subsaharskej Afrike. Prechod na novú alternatívu odhalil nedostatočné financovanie anestéziologických systémov na kontinente. V mnohých prípadoch bude potrebné vymeniť aj prístroje, čo si vyžiada náklady v hodnote desiatok tisíc dolárov za každý z nich.
Svetová federácia anesteziologických spoločností (WFSA) vyzvala v roku 2024 africké vlády, aby na tento prechod vyčlenili prostriedky vo svojich rozpočtoch.
„Bohužiaľ, výzva nezískala takú odozvu, akú si časový harmonogram vyžaduje,“ uviedla Smile Train. Organizácia pri prechode krajinám pomáha, ale nemôže urobiť všetko. „Radi poskytujeme podporu, ale potrebujeme, aby aj oni (africké vlády) prevzali zodpovednosť,“ skonštatovala Igaga.
AFP pripomína, že zdravotnícke rozpočty afrických krajín už v súčasnosti čelia masívnym škrtom v dotáciách z vyspelých krajín.
„Veľmi reálne to môže viesť k zníženiu našej chirurgickej kapacity,“ upozornila Sompwe Mwansa, predsedníčka Spoločnosti anestéziológov v Zambii.
K obavám prispieva aj skutočnosť, že Afrika má najmladšiu populáciu na svete. Organizácia Spojených národov predpovedá, že do roku 2050 bude každé štvrté dieťa na svete žiť v Afrike, no miera detskej úmrtnosti zostáva na kontinente stále vysoká, dodáva AFP.
Používanie halotánu je v subsaharskej Afrike stále veľmi rozšírené na uspávanie detí pred operáciami, pretože je sedem- až desaťkrát lacnejší ako novšia alternatíva, sevoflurán.
Posledný výrobca halotánu v Indii v roku 2023 zastavil jeho výrobu a zásoby v Afrike sa rýchlo míňajú.
„Nevieme presne kedy, ale nemyslím si, že do konca roka 2027 budeme mať ešte nejaký halotán,“ povedala Elizabeth Igaga, anestéziologička z Ugandy a šéfka bezpečnosti programov v Smile Train. Táto charitatívna organizácia každoročne vykonáva viac ako 100.000 operácií rázštepov pier a podnebia, z toho 90 percent sú detí.
Hoci špičkové nemocnice už prešli na sevoflurán, tvoria len malú časť zdravotníckych zariadení v subsaharskej Afrike. Prechod na novú alternatívu odhalil nedostatočné financovanie anestéziologických systémov na kontinente. V mnohých prípadoch bude potrebné vymeniť aj prístroje, čo si vyžiada náklady v hodnote desiatok tisíc dolárov za každý z nich.
Svetová federácia anesteziologických spoločností (WFSA) vyzvala v roku 2024 africké vlády, aby na tento prechod vyčlenili prostriedky vo svojich rozpočtoch.
„Bohužiaľ, výzva nezískala takú odozvu, akú si časový harmonogram vyžaduje,“ uviedla Smile Train. Organizácia pri prechode krajinám pomáha, ale nemôže urobiť všetko. „Radi poskytujeme podporu, ale potrebujeme, aby aj oni (africké vlády) prevzali zodpovednosť,“ skonštatovala Igaga.
AFP pripomína, že zdravotnícke rozpočty afrických krajín už v súčasnosti čelia masívnym škrtom v dotáciách z vyspelých krajín.
„Veľmi reálne to môže viesť k zníženiu našej chirurgickej kapacity,“ upozornila Sompwe Mwansa, predsedníčka Spoločnosti anestéziológov v Zambii.
K obavám prispieva aj skutočnosť, že Afrika má najmladšiu populáciu na svete. Organizácia Spojených národov predpovedá, že do roku 2050 bude každé štvrté dieťa na svete žiť v Afrike, no miera detskej úmrtnosti zostáva na kontinente stále vysoká, dodáva AFP.