Afroameričan postrelený v Kenoshi zverejnil video, hovorí o bolesti

Milwaukee 6. septembra (TASR) - Afroameričan Jacob Blake, ktorého v auguste sedemkrát postrelil do chrbta policajt v meste Kenosha, prvýkrát verejne prehovoril. Vo videozázname zverejnenom na internete sa sťažoval na neustálu bolesť, ktorá ho trápi 24 hodín denne, informovala v nedeľu agentúra AP.



"Dvadsaťštyri hodín denne, každých 24 hodín len bolesť, nič iné len bolesť. Bolí ma dýchať, bolí ma spať, bolí ma otočiť sa zo strany na stranu, bolí ma jesť," povedal Blake, 29-ročný otec šiestich detí, priamo zo svojho nemocničného lôžka.



Podľa vlastných slov má chrbát aj brucho zošité chirurgickými svorkami. Lekári sa obávajú, že v dôsledku utŕžených strelných zranení zostane od pása dolu natrvalo ochrnutý.



Udalosti v tomto 100-tisícovom meste v štáte Wisconsin významne zasiahli aj do kampane pred prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa budú konať 3. novembra 2020. Tento týždeň Kenoshu navštívil republikánsky prezident USA Donald Trump, ako aj jeho demokratický súper Joe Biden.



Trump počas návštevy vyjadril podporu polícii, odsúdil násilnosti a zdôraznil nevyhnutnosť zachovania verejného poriadku. Biden taktiež odmietol násilie, avšak zároveň odsúdil "skrytý rasizmus", ktorý podľa neho podnecuje svojimi vyjadreniami aj samotný Trump. Demokratický kandidát sa telefonicky spojil s Blakeom a stretol sa s jeho príbuznými.



Jacoba Blakea postrelil 23. augusta belošský policajt Rusten Sheskey. Video zo zásahu sa rozšírilo po internete, čo vyvolalo v meste niekoľkodňové protesty a nepokoje. Tie kulminovali 25. augusta, keď došlo k zastreleniu dvoch ľudí. V tejto súvislosti zatkli a obvinili z vraždy 17-ročného Trumpovho stúpenca.



Policajta Sheskeyho a jeho kolegov, ktorí sa zúčastnili na zásahu, postavili mimo služby až do ukončenia vyšetrovania. Žiadneho z nich zatiaľ neobvinili. Miestne policajné odbory tvrdia, že Sheskey začal strieľať až po tom, keď Blake odmietol odhodiť nôž, ktorý mal údajne pri sebe. Dostal sa pritom do fyzických potýčok s policajtmi, ktorým sa ho nepodarilo zneškodniť ani za pomoci elektrického paralyzéra.