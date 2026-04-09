Afroameričana obvineného z vraždy Ukrajinky zatiaľ súdiť nebudú
DeCarlos Brown Jr. bol obvinený z toho, že v auguste 2025 v meste Charlotte v Severnej Karolíne na smrť dobodal 23-ročnú Irynu Zaruckú, keď sa vracala z práce prímestským vlakom.
Washington 9. apríla (TASR) - Američan obvinený z vraždy ukrajinskej utečenky Iryny Zaruckej, bol uznaný za duševne nespôsobilého na to, aby sa postavil pred súd štátu Severná Karolína, informovala vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
DeCarlos Brown Jr. bol obvinený z toho, že v auguste 2025 v meste Charlotte v Severnej Karolíne na smrť dobodal 23-ročnú Irynu Zaruckú, keď sa vracala z práce prímestským vlakom.
Brown je obvinený aj na federálnej úrovni. Prokuratúra Severnej Karolíny uviedla, že na to nebude mať vplyv rozhodnutie štátneho súdu o jeho psychickej nespôsobilosti. „DeCarlos Brown je vo federálnej väzbe na základe federálneho obvinenia. Štátne konanie vrátane rozhodnutia o jeho spôsobilosti je úplne oddelené,“ uviedla kancelária prokurátora pre západný okres Severnej Karolíny v príspevku na sieti X.
Televízna stanica WBTV a ďalšie miestne médiá informovali, že Brown je „neschopný pokračovať“ v súdnom konaní, o čom rozhodol štátny psychiatrický ústav. Brownov právnik požiadal sudcu o odklad pojednávania, kým sa spôsobilosť jeho mandanta zúčastniť sa na súdnom konaní neobnoví.
Prípad násilnej smrti Iryny Zaruckej sa stal témou pravice v USA, pričom prezident USA Donald Trump na svojej platforme Truth Social označil Afroameričana Browna za „zviera“. Záznamy z bezpečnostných kamier, na ktorých je zachytený útok nožom, sa objavili v pravicových médiách a na sociálnych sieťach, pričom poslúžili pri podpore Trumpových snáh o presadenie prísnejšieho prístupu k zločinnosti.
Niektoré americké médiá upozorňovali aj na reakciu spolucestujúcich, ktorí namiesto pomoci zranenej žene si incident nakrúcali s telefónmi. Liberálne redakcie sa podľa konzervatívnych médií sústredili skôr na kritiku prizerajúcich sa ako na fakt, že páchateľom bol Afroameričan s psychickou poruchou a trestnou minulosťou.
Brown je mužom s kriminálnou minulosťou a diagnostikovanou schizofréniou.
DeCarlos Brown Jr. bol obvinený z toho, že v auguste 2025 v meste Charlotte v Severnej Karolíne na smrť dobodal 23-ročnú Irynu Zaruckú, keď sa vracala z práce prímestským vlakom.
Brown je obvinený aj na federálnej úrovni. Prokuratúra Severnej Karolíny uviedla, že na to nebude mať vplyv rozhodnutie štátneho súdu o jeho psychickej nespôsobilosti. „DeCarlos Brown je vo federálnej väzbe na základe federálneho obvinenia. Štátne konanie vrátane rozhodnutia o jeho spôsobilosti je úplne oddelené,“ uviedla kancelária prokurátora pre západný okres Severnej Karolíny v príspevku na sieti X.
Televízna stanica WBTV a ďalšie miestne médiá informovali, že Brown je „neschopný pokračovať“ v súdnom konaní, o čom rozhodol štátny psychiatrický ústav. Brownov právnik požiadal sudcu o odklad pojednávania, kým sa spôsobilosť jeho mandanta zúčastniť sa na súdnom konaní neobnoví.
Prípad násilnej smrti Iryny Zaruckej sa stal témou pravice v USA, pričom prezident USA Donald Trump na svojej platforme Truth Social označil Afroameričana Browna za „zviera“. Záznamy z bezpečnostných kamier, na ktorých je zachytený útok nožom, sa objavili v pravicových médiách a na sociálnych sieťach, pričom poslúžili pri podpore Trumpových snáh o presadenie prísnejšieho prístupu k zločinnosti.
Niektoré americké médiá upozorňovali aj na reakciu spolucestujúcich, ktorí namiesto pomoci zranenej žene si incident nakrúcali s telefónmi. Liberálne redakcie sa podľa konzervatívnych médií sústredili skôr na kritiku prizerajúcich sa ako na fakt, že páchateľom bol Afroameričan s psychickou poruchou a trestnou minulosťou.
Brown je mužom s kriminálnou minulosťou a diagnostikovanou schizofréniou.