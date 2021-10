Afroameričana v štáte Missouri popravili napriek výzvam z Vatikánu

Washington 6. oktobra (TASR) - Napriek prosbám o milosť zo strany Vatikánu v utorok v americkom štáte Missouri popravili 61-ročného Afroameričana, o ktorom jeho obhajcovia tvrdili, že je mentálne postihnutý.



Ernest Lee Johnson bol popravený smrtiacou injekciou za vraždy troch zamestnancov obchodu so zmiešaným tovarom, ku ktorej došlo v roku 1994 v Columbii v štáte Missouri.



Republikánsky guvernér štátu Missouri Mike Parson v pondelok odmietol výzvy na zastavenie popravy, ktorá sa odohrala v meste Bonne Terre.



Johnsonovi právnici sa opakovane snažili zablokovať jeho popravu s odôvodnením, že je mentálne postihnutý, pričom argumentovali, že jeho poprava by bola v rozpore s ôsmym dodatkom ústavy, ktorý zakazuje kruté a neobvyklé tresty.



Aj vatikánsky vyslanec v USA Christophe Pierre zaslal minulý týždeň guvernérovi list v mene pápeža Františka, v ktorom ho vyzýva, aby popravu zastavil.



Dvaja demokratickí členovia Snemovne reprezentantov z Missouri, Cori Bushová a Emanuel Cleaver, tiež žiadali o milosť pre Johnsona a upozornili, že jeho poprava "by bola závažným aktom nespravodlivosti".



"Zabíjanie tých, ktorí nemajú intelektuálne schopnosti na to, aby prispôsobili svoje správanie zákonu, je morálne a právne nezodpovedné," uviedli vo vyhlásení.



"Toto nebola spravodlivosť. Bola to krutosť," tvítoval Bush po potvrdení popravy a vyzval na zrušenie trestu smrti.



Johnsona odsúdili za zabitie troch zamestnancov obchodu so zmiešaným tovarom - Mary Bratcherovej, Mabel Scruggsovej a Freda Jonesa - pri vykrádaní obchodu, ktorým chcel získať peniaze na nákup drog, dodala AFP.