Aftenposten: Schôdzka Kima s Putinom je groteskným východným bratstvom

Oslo 14. septembra (TASR) - Za "groteskné zbratanie sa na východe" označil vo štvrtok nórsky konzervatívny denník Aftenposten tohtotýždňovú návštevu severokórejského vodcu Kim Čong-una v Rusku a jeho schôdzku so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Severokórejský diktátor nasadol v nedeľu popoludní na svoj zelený obrnený vlak. Väčšina ostatných hláv štátov cestuje na zahraničné návštevy lietadlom. Kim však nie. Jeho pomaly sa presúvajúci vlak sa stal symbolom toho, aký izolovaný a zastaraný je režim v Pchjongjangu," napísal denník.



Aftenposten pripomína, že podľa správy z roku 2009 pozostáva Kimov vlak z 90 vozňov a je taký ťažký, že nedokáže jazdiť rýchlejšie než 60 kilometrov za hodinu. "Preto niet divu, že sa Kim musel vydať na cestu už v nedeľu, aby na miesto dorazil včas. Cez hranice do Ruska prešiel (až) v utorok," dodáva denník, ktorý si tiež všíma, že podanie rúk Kima a Putina trvalo viac než pol minúty.



Západ sa od ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu obrátil Rusku chrbtom; Moskva však ani zďaleka nie je do takej miery izolovaná, ako Severná Kórea, konštatuje denník. Ako dodal, KĽDR pracuje na vyvinutí jadrových zbraní a rakiet dlhého doletu. Robí to napriek prísnym medzinárodným sankciám a neznesiteľnej humanitárnej situácii v krajine, cituje DPA.



Z poznatkov amerických zdrojov vyplýva, že Severná Kórea dodá Rusku zbrane, ktoré by mohla Moskva nasadiť vo vojne na Ukrajine. Znamenalo by to porušenie sankcií OSN, s ktorými v minulosti súhlasilo i samotné Rusko.



"Spolupráca so Severnou Kóreou poukazuje na to, čo sa z Putina stalo a čo robí so svojou vlastnou krajinou. Keď pestuje priateľstvo takéhoto druhu, hlbšie už klesnúť nemôže," uzatvára Aftenposten.