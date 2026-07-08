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Agent ICE smrteľne postrelil muža, podľa DHS išlo o sebaobranu
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) podľa ministerstva vedie vyšetrovanie „v súvislosti s možným napadnutím príslušníka federálnych bezpečnostných zložiek“.
Autor TASR
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Washington 8. júla (TASR) - Agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v utorok v meste Houston postrelil štátneho príslušníka Mexika, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel na následky zranení. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA (DHS) tvrdí, že príslušníci ICE sa snažili zastaviť vozidlo tohto muža v rámci cieleného zásahu zameraného na zadržanie „nelegálneho migranta“, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters a príspevku DHS na sieti X.
„Vodič tohto vozidla, Lorenzo Salgado Araujo - nelegálny migrant z Mexika - sa pokúsil vyhnúť sa zadržaniu. Na základe informácií, ktoré máme, vrazil do vozidla ICE, odmietol uposlúchnuť viacero verbálnych príkazov a použil svoje vozidlo ako zbraň pri pokuse prejsť príslušníka ICE, čo viedlo k tomu, že náš príslušník v sebaobrane vystrelil zo zbrane,“ uviedlo DHS.
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) podľa ministerstva vedie vyšetrovanie „v súvislosti s možným napadnutím príslušníka federálnych bezpečnostných zložiek“.
Salgada po streľbe previezli do miestnej nemocnice, kde podľahol zraneniam. Jeho syn Ronaldo na sieti Facebook uviedol, že Salgado bol v čase incidentu na ceste do práce. V Spojených štátov podľa jeho slov žil už takmer 35 rokov a pracoval v stavebníctve.
V tomto roku došlo už k dvom podobným incidentom v rámci zásahov proti nelegálnym migrantom. Agent ICE 7. januára v Minneapolise smrteľne postrelil 37-ročnú Američanku Renée Goodovú, ktorá ho údajne chcela zraziť autom. Agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) taktiež v Minneapolise 24. januára zastrelili rovnako starého zdravotníka Alexa Prettiho, amerického občana, ktorý bol údajne ozbrojený a kládol odpor pri zatýkaní.
AFP konštatuje, že v oboch týchto prípadoch federálni predstavitelia obvinili obete - Goodovú a Prettiho - že boli hrozbou pre federálnych agentov, ktorí konali v sebaobrane, no videá týchto incidentov spochybnili tieto tvrdenia a podnietili obvinenia z prekročenia právomocí federálnych orgánov a nedostatočného výcviku ich príslušníkov.
„Vodič tohto vozidla, Lorenzo Salgado Araujo - nelegálny migrant z Mexika - sa pokúsil vyhnúť sa zadržaniu. Na základe informácií, ktoré máme, vrazil do vozidla ICE, odmietol uposlúchnuť viacero verbálnych príkazov a použil svoje vozidlo ako zbraň pri pokuse prejsť príslušníka ICE, čo viedlo k tomu, že náš príslušník v sebaobrane vystrelil zo zbrane,“ uviedlo DHS.
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) podľa ministerstva vedie vyšetrovanie „v súvislosti s možným napadnutím príslušníka federálnych bezpečnostných zložiek“.
Salgada po streľbe previezli do miestnej nemocnice, kde podľahol zraneniam. Jeho syn Ronaldo na sieti Facebook uviedol, že Salgado bol v čase incidentu na ceste do práce. V Spojených štátov podľa jeho slov žil už takmer 35 rokov a pracoval v stavebníctve.
V tomto roku došlo už k dvom podobným incidentom v rámci zásahov proti nelegálnym migrantom. Agent ICE 7. januára v Minneapolise smrteľne postrelil 37-ročnú Američanku Renée Goodovú, ktorá ho údajne chcela zraziť autom. Agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) taktiež v Minneapolise 24. januára zastrelili rovnako starého zdravotníka Alexa Prettiho, amerického občana, ktorý bol údajne ozbrojený a kládol odpor pri zatýkaní.
AFP konštatuje, že v oboch týchto prípadoch federálni predstavitelia obvinili obete - Goodovú a Prettiho - že boli hrozbou pre federálnych agentov, ktorí konali v sebaobrane, no videá týchto incidentov spochybnili tieto tvrdenia a podnietili obvinenia z prekročenia právomocí federálnych orgánov a nedostatočného výcviku ich príslušníkov.