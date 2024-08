Agent ruskej GRU z nedávnej výmeny väzňov prednášal v Prahe

Praha 22. augusta (TASR) - Agent ruskej vojenskej rozviedky GRU Pavel Rubcov, ktorý bol súčasťou nedávnej výmeny väzňov medzi Západom a Ruskom, prednášal v rokoch 2018 a 2019 na Letnej škole žurnalistiky Borisa Nemcova na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK). Predstavoval sa ako Pablo González - vojnový korešpondent zo Španielska so zameraním na postsovietsky priestor. V Prahe sa stretával aj ruskými opozičnými politikmi, o ktorých písal svojim dôstojníkom reporty. Vo štvrtok tieto zistenia publikoval web iRozhlas.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Organizátori si podľa svojich slov mysleli, že ide o spolupracovníka dcéry zavraždeného ruského opozičného politika Žanny Nemcovovej, ktorá je spoluzakladateľkou letnej školy. Podľa ruského opozičného serveru Meduza sa González v roku 2016 akreditoval ako španielsky novinár na jednu z akcií ľudí blízkych Nadácii Borisa Nemcova a jeho dcéru tam požiadal o rozhovor. Odvtedy podľa servera dostával pozvánky na ďalšie akcie, vďaka čomu sa dostal k ruským opozičným politikom, s ktorými nadväzoval priateľské vzťahy.



Okrem nich sa podľa webu zameral aj na študentov. Chodil s nimi do krčiem a pozýval ich na drinky. Meduza podľa iRozhlasu uvádza, že sa zaujímal najmä o tých účastníkov letnej školy, ktorí prišli z Ukrajiny a Spojených štátov. O jednom z nich do hlásenia údajne napísal, že ho podozrieva zo spolupráce so CIA.



Podľa jedného z organizátorov letnej školy Marka Príhodu sa stali obeťou spravodajskej hry. Nemali podľa neho kapacitu ani právomoci na to, aby podrobne lustrovali lektorov a študentov letnej školy. Bolo to v čase, keď Rusi bežne cestovali do Česka a dostávali víza. Ako poznamenal iRozhlas, Rubcov mal v podstate nepriestrelné krytie.



Rubcov sa síce narodil v Rusku, ale keď mal deväť rokov, odišiel s matkou do Španielska, kde mu vydali nový pas s menom Pablo González Yagüe. Odvtedy žil na Západe s týmto menom a po univerzite začal skutočne pracovať ako novinár.



UK k prípadu uviedla, že fakulta ani univerzita nemôžu suplovať rolu spravodajských služieb a bezpečnostných zložiek. "Ak nie sú nekalé praktiky zistiteľné prostredníctvom dostupných otvorených zdrojov, nemôžeme než považovať dané osoby za dôveryhodné," povedala hovorkyňa FF UK Ina Palacká.



Rubcova alias Gonzáleza zadržali poľské úrady 28. februára 2022, štyri dni po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Polícia uňho našla reporty pre veliacich dôstojníkov o hlavných postavách ruskej opozície. V jeho notebooku boli tiež e-maily zavraždeného Borisa Nemcova. Poľská polícia vtedy uviedla, že ho identifikovala ako agenta Hlavnej správy generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie (GRU).