Agenta, ktorý nosil Putinov kufrík s kódmi, našli postreleného

Moskva 23. júna (TASR) - Ruského plukovníka Vadima Zimina, ktorého povinnosťou bolo nosiť Vladimirovi Putinovi prezidentský kufrík s kódmi na odpálenie jadrových zbraní, našli v pondelok doma pri Moskve postreleného. V stredu o tom informoval portál britských novín metro.co.uk.



Zimin (53) je ťažko ranený a hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti, píšu médiá.



Kufrík s kódmi na odpálenie jadrových zbraní vždy sprevádza ruského prezidenta.



Zimin, teraz plukovník ruskej tajnej služby FSB vo výslužbe, sa staral o kufrík odvtedy, ako ho prijali do funkcie pobočníka bývalého prezidenta Borisa Jeľcina.



V tajnej službe pokračoval a za pôsobenia Jeľcinovho nástupcu Putina to dotiahol na plukovníka, ale presná náplň jeho práce pre prezidenta, bývalého špióna KGB (hlavnej sovietskej tajnej služby), je nejasná.



Zimina našli so strelnými poraneniami v kuchyni v jeho byte v meste Krasnogorsk v Moskovskej oblasti. Jeho partnerka zdravotníčka bola podľa správ v tom čase preč a liečila ranených v Putinovej vojne na Ukrajine.



K streľbe došlo v období, keď Zimin čelí vyšetrovaniu pre údajný trestný čin brania úplatkov, čoho sa mal dopustiť, keď pracoval v colnej službe vo vysokej funkcii, napísali noviny Moskovskij Komsomolec. V súvislosti s týmto prípadom bol v domácom väzení, ale popieral akékoľvek porušenie zákonov.



Ruské médiá informovali, že tento predstaviteľ sa "pokúsil spáchať samovraždu" po popíjaní alkoholu so svojím bratom. Zimina našiel brat, ktorý bol počas streľby údajne práve v kúpeľni – ležal na dlážke v kaluži krvi s poranením hlavy a blízko neho bola automatická pištoľ IZH 79-9TM.



Putina bolo predtým vidieť na fotografiách so Ziminom, ktorý niesol kufrík s kódmi na odpálenie jadrových zbraní, a pokladalo sa to za symbolickú vyhrážku voči Západu. Stalo sa to v apríli na pohrebe ultranacionalistického politika Vladimira Žirinovského v Moskve.



Kufrík obsahuje spúšťací mechanizmus pre strategické rakety Kremľa, uviedol portál metro.co.uk.