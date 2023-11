Agenti FBI zaistili telefóny newyorského starostu Erica Adamsa

New York 11. novembra (TASR) - Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zastavili začiatkom týždňa na ulici starostu New Yorku Erica Adamsa a zhabali mu niekoľko elektronických zariadení - v rámci federálneho vyšetrovania súvisiaceho s financovaním jeho volebnej kampane z roku 2021. Potvrdil to v piatok Adamsov obhajca Boyd Johnson, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Podľa Johnsona pristúpili agenti k starostovi s cieľom skonfiškovať mu jeho elektronické zariadenia počas jedného podujatia ešte v pondelok v noci.



"Starosta okamžite vyhovel požiadavke FBI a elektronické zariadenia im poskytol," uviedol obhajca vo vyhlásení. Ako zároveň dodal, Adams doposiaľ nebol z ničoho obvinený a "pokračuje v spolupráci vo vyšetrovaní".



FBI už minulý týždeň v rámci toho istého vyšetrovania uskutočnila raziu v dome Adamsovej fundraiserky Brianny Snuggsovej. Podľa Johnsona sa po tejto razii zistilo "neprimerané konanie jednotlivca", ku ktorému malo dôjsť v nedávnom období, cituje DPA.



"V duchu transparentnosti a spolupráce bolo toto správanie okamžite a proaktívne hlásené vyšetrovateľom," dodal obhajca.



Podľa denníka The New York Times, ktorý o zhabaní Adamsových zariadení informoval ako prvý, zaistili agenti FBI u newyorského starostu najmenej dva mobilné telefóny a jeden iPad.