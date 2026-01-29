< sekcia Zahraničie
Agenti ICE sa podľa nových pokynov majú vyhýbať „provokatérom“
Na základe novej smernice sa agenti ICE majú zároveň zameriavať iba na imigrantov, ktorí sú trestne stíhaní alebo odsúdení.
Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Agenti amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v stredu obdržali nové pokyny, na základe ktorých sa majú pri vykonávaní zásahov vyhýbať kontaktu s „provokatérmi“. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá mala k týmto pokynom prístup, píše TASR.
„NEKOMUNIKUJTE A NEZAOBERAJTE SA PROVOKATÉRMI... Neslúži to na nič iné, ako na vyostrenie situácie,“ uvádza sa v e-maili, podľa ktorého nové pokyny rozoslal Marcos Charles, popredný predstaviteľ ICE. „VŠETKY CIELE MUSIA MAŤ TRESTNÚ SPOJITOSŤ,“ dodáva sa v e-maili.
Na základe novej smernice dostanú agenti ICE megafóny, aby mohli verejnosti vydávať príkazy a „verbalizovať každý krok procesu zadržania“, vysvetľuje Reuters. Podľa pokynov to bude jediná komunikácia s verejnosťou, na ktorej sa budú agenti podieľať.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré na ICE dohliada, na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.
Nové pokyny podľa Reuters prichádzajú predovšetkým v reakcii na napätú situáciu v Minneapolise, kde federálne orgány v januári smrteľne postrelili dve osoby.
K prvému incidentu došlo 7. januára, keď po zásahu agenta ICE prišla o život Renée Goodová. Streľba agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) si v sobotu vyžiadala život Alexa Prettiho. Predstavitelia Trumpovej administratívy tvrdili, že federálni agenti v oboch prípadoch konali v sebaobrane, čo však spochybnili videá z oboch incidentov. V reakcii na tieto prípady sa v Minneapolise konali rozsiahle demonštrácie.
